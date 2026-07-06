Kendry Páez vive uno de los momentos más delicados de su carrera y ahora el jugador ecuatoriano se enfrenta a otro gran reto y a otra dura decisión de Chelsea. El jugador ecuatoriano apenas debutó en el último partido contra México y su club lo volverá a prestar.

De acuerdo a las diferentes informaciones, hay varios clubes que buscan el préstamo de Kendry Páez. Equipos como Atlético Mineiro y otros ven al ecuatoriano con buenos ojos, por lo cual, en principio dejaría River Plate para llegar a otro club.

Chelsea ya no buscaría que Kendry Páez se quede en el club y aunque tiene contrato y debe volver a Inglaterra en los siguientes días, el ecuatoriano saldrá a préstamo nuevamente. Además, no se descarta que en un futuro llegue una nueva oferta para venderlo.

Kendry no la pasa bien en su carrera y no es por culpa del Mundial, el ecuatoriano lleva ya 1 año complicado desde su llegada a Europa. Primero no se pudo ganar un lugar en Racing de Estrasburgo en Francia y luego cuando fue prestado a River fue más de lo mismo.

Kendry Páez se marcharía de Chelsea. (Foto: GettyImages)

Pese al mal momento que llevaba en el último año, Sebastián Beccacece decidió convocarlo al jugador ecuatoriano para que juegue el Mundial. Y de manera aún más inexplicable optó por darle minutos ante México, el patido en el que más necesitaba un jugador con ritmo.

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Todos los equipos interesados en Kendry Páez

Ahora mismo el futuro de Kendry Páez pasa por dos equipos, uno de Sudamérica y otra opción en Europa. De momento, ambas opciones solo serían a préstamo para un jugador que tiene un largo contrato con Chelsea. Estos clubes lo buscan:

Atlético Mineiro

KV Mechelen

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En síntesis:

El futbolista Kendry Páez dejará River Plate para ser cedido nuevamente en préstamo por el Chelsea.

dejará River Plate para ser cedido nuevamente en préstamo por el Chelsea. El mediocampista Kendry Páez debutó en el Mundial 2026 durante el último encuentro contra México.

debutó en el Mundial 2026 durante el último encuentro contra México. Los clubes Atlético Mineiro y KV Mechelen se encuentran interesados en fichar al jugador ecuatoriano.