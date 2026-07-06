Fue el único que lo intentó y ahora Yeboah manda este mensaje: “Lo di todo en la cancha…”

El delantero ecuatoriano mandó un mensaje después de que la Selección de Ecuador se quedara fuera del Mundial 2026.

John Yeboah fue de los mejores jugadores de Ecuador en el Mundial 2026 y uno de los que más lo intentó en aquel partido fatídico contra México, donde ‘La Tri’ se quedó lejos de demostrar su nivel y también eliminada. Ahora Yeboah mandó un contundente mensaje.

Tras varios días de asumir la dura eliminación que sufrió la Selección de Ecuador, John Yeboah escribió un mensaje de agradecimiento a los aficionados y recordó también todo lo que hizo en este torneo. Aunque no marcó fue lo de los mejores en cancha.

“Quiero agradecer a todos los aficionados que nos apoyaron desde el principio hasta el final. Fue un sueño jugar el Mundial con Ecuador. Lo di todo en la cancha para hacerlos felices. Lamentablemente, las cosas no salieron como soñaba, pero aun así estoy inmensamente feliz por esta primera experiencia. Gracias por todo”, escribió Yeboah.

Yeboah no estuvo con suerte de cara al arco y es que pese a grandes partidos, el jugador ecuatoriano tuvo que ver como sus remates se estrellaron el palo. Le pasó lo mismo contra Costa de Marfil y en los 16avos contra la Selección de México.

Yeboah fue de lo mejor de Ecuador. (Foto: GettyImages)

John Yeboah con la Selección de Ecuador aún tiene varios partidos para seguir demostrando ese gran nivel del Mundial y es que el delantero se ha convertido en un fijo en las convocatorias. Además es uno de los extremos de mejor nivel en ‘La Tri’.

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Los números de John Yeboah con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, entre todas las competencias, John Yeboah ha jugado un total de 27 partidos entre todas las competencias. Marcó 3 goles y dio 4 asistencias. Lleva en cancha poco más de 1.500 minutos y se ha ganado el corazón de los hinchas.

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