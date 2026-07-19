Mundial 2026: ¿Cuánto pesa el trofeo de la Copa del Mundo en gramos?

Este es el peso del trofeo del Mundial 2026 que hoy se entregará a Lionel Messi o Rodri.

Este domingo 19 de julio de 2026 o Lionel Messi o Rodri levantarán el trofeo más deseado del mundo del fútbol. La FIFA entregará al vencedor la Copa del Mundo y hay varias dudas sobre su peso, materiales y también cuánto cuesta el trofeo que hoy se lleva un campeón.

¿Cuánto pesa el trofeo de la Copa del Mundo en gramos?

El peso de la Copa del Mundo es 6.175 gramos (equivalente a 6,175 kilogramos). Siendo su peso solo conocido por los equipos que pudieron levantar el trofeo desde 1974.

Los materiales de los que está hecha la Copa del Mundo

La Copa del Mundo está hecha de oro sólido de 18 quilates con un 75% de pureza. De los más de 6 kilogramos, aproximadamente 4.927 gramos corresponden a oro puro. En su base cuenta con dos anillos de malaquita, una piedra semipreciosa de color verde.

¿Cuánto cuesta la Copa del Mundo?

Diferentes reportes ubican el precio de la Copa del Mundo entre los 250.000 y 300.000 dólares. No obstante, esto solo se calcula en base a los materiales con los que se hizo el trofeo, porque la FIFA no ha publicado un precio real y se estima que este sería incalculable por su valor histórico.

El ranking de los ganadores de la Copa del Mundo

Así está el ranking de los ganadores de la Copa del Mundo antes de la final del Mundial 2026:

Brasil (5 títulos) Alemania (4 títulos) Italia (4 títulos) Argentina (3 títulos) Francia (2 títulos) Uruguay (2 títulos) Inglaterra (1 título) España (1 título)

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En síntesis:

El campeón del trofeo se definirá hoy entre Lionel Messi o Rodri.

o Rodri. La Copa del Mundo tiene un peso oficial de 6.175 gramos de oro.

tiene un peso oficial de 6.175 gramos de oro. El trofeo está fabricado con oro sólido de 18 quilates y malaquita.