“La final era de 4-0”: desde España endiosan el título del Mundial 2026 y destruyen a Argentina

Un reciente mensaje desde 'El Chiringuito TV' enciende la pradera por comentarios en contra del nivel de Argentina. Por otro lado, destacan el poderío de España.

España celebró a más no poder la segunda estrella en su palmarés luego de derrotar 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026. De acuerdo a cómo se dio el encuentro y las ocasiones generadas durante los 120 minutos de juego, distintos análisis entienden que el resultado quedó corto por lo visto y desde el país ibérico no se muestran para nada ajenos a dicha premisa.

Fuente: Getty Images.

En esta ocasión fue en el reconocido programa ‘El Chiringuito TV‘ en donde analizaron el triunfo de España ante Argentina en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Si bien se mostraron muy alegres por el nivel del equipo liderado técnicamente por Luis de la Fuente, no dudaron en cuestionar la falta de contundencia y a la vez el pobre desempeño de un rival desconocido.

“No existen. Futbolísticamente España estuvo 2 escalones por arriba que Argentina. El partido hoy era de 4-0. No ha habido ni una sola opción por parte de Argentina. El mundo ha visto lo que ha pasado con el gol anulado a Nico Williams”; fue la contundente apreciación del periodista español Edu Aguirre respecto a la superioridad de España mostrada el día de hoy contra Argentina.

🗣️ Edu Aguirre: "Futbolísticamente España está a otro nivel de Argentina."



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¿Por qué Argentina no pudo mostrarse con un mejor nivel ante España?

Si bien el resultado fue mínimo a favor de España gracias a un gol de Ferran Torres y que incluso se tuvieron que disputar dos tiempos suplementarios porque el empate sin goles se mantuvo durante los 90 minutos de juego, no podemos perder de vista que fueron ampliamente superior a Argentina en todo el sentido de la palabra. Eso sí, les costó plasmar ese poderío en el resultado.

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Ahora, del lado de Argentina, claramente no se encontraron en ningún momento y el rol de ir detrás del balón no fue la mejor opción. La posesión de España fue clave para minimizar las opciones de los albicelestes, así que desde ahí se entiende un poco el trámite del juego. Recién al final y cuando ya iban perdiendo vimos un poco de reacción, pero no fue suficiente y el triunfo fue de los ibéricos.

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DATOS CLAVES

Edu Aguirre afirmó en ‘ El Chiringuito ‘ que España superó ampliamente a Argentina .

afirmó en ‘ ‘ que superó ampliamente a . Un gol de Ferran Torres en la prórroga le dio la victoria a España .

en la prórroga le dio la victoria a . La final se fue a tiempos suplementarios tras empatar sin goles en los 90.