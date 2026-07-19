¿Por qué no juega Leandro Paredes en Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

El técnico Lionel Scaloni sorprendió con un cambio de último momento en la formación de la Albiceleste para la final del Mundial 2026.

A menos de dos horas del inicio de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Lionel Scaloni sorprendió con un cambio de último momento en la formación titular de la Albiceleste. El principal afectado fue Leandro Paredes, quien, pese a su destacado rendimiento a lo largo de la Copa del Mundo, comenzará el partido en el banco de suplentes.

El capitán de Boca Juniors había sido una de las piezas más sólidas del mediocampo argentino durante la Copa del Mundo, pero el cuerpo técnico optó por una modificación exclusivamente táctica pensando en las características del rival.

Leandro Paredes irá al banco de suplentes ante España (Photo by Shaun Botterill/Getty Images).

La decisión de Scaloni pasa por reforzar el despliegue físico y la intensidad por la banda derecha. Para ello, el entrenador apostó por la inclusión de Nicolás González desde el primer minuto, buscando mayor recorrido, presión y ayuda defensiva frente a una selección española que se caracteriza por atacar con velocidad por los costados.

Con este ajuste, también regresa a la titularidad Rodrigo De Paul, quien conformará el mediocampo junto a Enzo Fernández. El volante del Chelsea llega en un gran momento tras ser una de las figuras de Argentina en las victorias frente a Egipto e Inglaterra, mientras que De Paul aportará equilibrio, recuperación y salida limpia desde la mitad de la cancha.

La formación de Argentina sin Leandro Paredes

De esta manera, el once de Argentina ante España para la final del Mundial 2026 será con Emiliano Martínez en portería; Gonzalo Montiel, Cristián Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González en mediocampo; Lionel Messi y Julián Álvarez en delantera.