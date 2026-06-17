¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026

Portugal y RD. Congo se enfrentan por el grupo K del Mundial 2026 en el estadio de Houston y estas serían las alineaciones.

Este miércoles 17 de junio de 2026 se enfrentan por el grupo K en el partido que abre la zona, la Selección de Portugal contra la Selección de RD. Congo. Los lusos son uno de los grandes candidatos a pelear en este Mundial y con Cristiano Ronaldo buscan la gran gloria.

La Selección de Portugal llega con una generación en un momento pico de su carrera y con una cantidad de volantes de primer nivel absoluto. Jugadores como Joao Neves y Vitinha campeones de Champions League, guiarán al equipo. Mientras que Bruno Fernándes, mejor jugador de la Premier, también es un nombre que promete.

Por otro lado, RD. Congo hace su estreno oficial en este Mundial con una alineación cargada de jugadores que destacan en Europa. Futbolistas como Wan-Bissaka y Wissa son de los más representativos para buscar una hazaña en esta Copa del Mundo.

La alineación de Portugal

Diogo Costa

Joao Cancelo

Renato Veiga

Inácio

Nuno Mendes

Joao Neves

Vitinha

Bernardo Silva

Bruno Fernandes

Rafael Leao

Cristiano Ronaldo

La alineación de RD. Congo

Mpasi-Nzau

Wan-Bissaka

Tuanzebe

Mbemba

Kapuadi

Masuaku

Sadiki

Moutoussamy

Mukau

Bakambu

Wissa