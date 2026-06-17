¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026

Este miércoles 17 de junio de 2026 se enfrentan por el grupo K en el partido que abre la zona, la Selección de Portugal contra la Selección de RD. Congo. Los lusos son uno de los grandes candidatos a pelear en este Mundial y con Cristiano Ronaldo buscan la gran gloria.
La Selección de Portugal llega con una generación en un momento pico de su carrera y con una cantidad de volantes de primer nivel absoluto. Jugadores como Joao Neves y Vitinha campeones de Champions League, guiarán al equipo. Mientras que Bruno Fernándes, mejor jugador de la Premier, también es un nombre que promete.
Por otro lado, RD. Congo hace su estreno oficial en este Mundial con una alineación cargada de jugadores que destacan en Europa. Futbolistas como Wan-Bissaka y Wissa son de los más representativos para buscar una hazaña en esta Copa del Mundo.
La alineación de Portugal
- Diogo Costa
- Joao Cancelo
- Renato Veiga
- Inácio
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Vitinha
- Bernardo Silva
- Bruno Fernandes
- Rafael Leao
- Cristiano Ronaldo
La alineación de RD. Congo
- Mpasi-Nzau
- Wan-Bissaka
- Tuanzebe
- Mbemba
- Kapuadi
- Masuaku
- Sadiki
- Moutoussamy
- Mukau
- Bakambu
- Wissa
Cristiano Ronaldo abrió la posibilidad de que pierdan con Colombia el Grupo K del Mundial
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