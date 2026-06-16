Cristiano Ronaldo abrió la posibilidad de que pierdan con Colombia el Grupo K del Mundial

Descubre las sorprendentes declaraciones de Cristiano Ronaldo donde admite el riesgo de perder el Grupo K del Mundial 2026 frente a Colombia.

La acción del Grupo K del Mundial 2026 está a punto de empezar y para comenzar a palpitar lo que será una zona que tendrá a Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo, Cristiano Ronaldo fue realista y no dudó en abrir la posibilidad de que pierdan el grupo con la selección colombiana.

A pesar de que el partido entre la Selección Colombia y Portugal fue el que más pedidos de entradas (boletas) tuvo, la premisa de Cristiano fue ir paso a paso y no darle una mayor importancia a este encuentro, que será por la tercera fecha del Grupo K.

“Lo más importante es empezar bien el primer partido, el segundo, el tercero; pasar primeros del grupo. Y, a partir de ahí, ir partido a partido, mas no hay que estar con expectativas tan altas. Creo que tiene que ser paso a paso, con calma. El camino se construye caminando, paso a paso“, empezó diciendo Crisitiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo no descartó perder el Grupo K con Colombia

Cristiano Ronaldo y el escudo de la FCF. (Foto: Getty Images y archivo particular)

A pesar de que Cristiano instaló la narrativa de que la idea de Portugal es pasar de primero en el Grupo K del Mundial 2026, CR7 abrió la posibilidad de perder esta zona con la Selección Colombia diciendo que “hay factores que no podemos controlar en los partidos. Ganar o no ganar, que es lo más importante, pero puedo asegurar que es una generación (de jugadores) que dará muchas alegrías a los portugueses”.

Esta es la fecha del partido Portugal vs. Colombia por el Grupo K del Mundial 2026

Ambas selecciones podrían llegar con la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final. El partido Portugal vs. Colombia por el Grupo K del Mundial 2026 se jugará el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. (hora colombiana) en el estadio Hard Rock de Miami.

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