¿Juega Kylian Mbappé en Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026?

Kylian Mbappé suma 8 goles en el Mundial 2026 y acumula 20 conquistas en tres Copas del Mundo. La estrella del Real Madrid será titular en Francia vs. España.

La Selección de Francia y la Selección de España abrirán este martes las llaves de semifinales del Mundial 2026. El electrizante choque que se jugará en el Dallas Stadium de Arlington, tendrá al combinado dirigido por Didier Deschamps buscando clasificar a su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo.

Y el encargado de liderar dicha misión será el delantero Kylian Mbappé, quien ante ‘La Roja’ será el único referente de ataque de ‘Les Bleus’ y estará respaldado por una línea de tres mediocampistas ofensivos integrada por Ousmane Dembélé por la banda derecha, Michael Olise como enganche y Désiré Doué por el sector izquierdo, una apuesta ofensiva con la que Francia intentará romper la sólida defensa española.

Mbappé buscará su tercera final consecutiva en el Mundial 2026 (Getty Images).

Mbappé llega a esta semifinal como una de las grandes figuras de la cita planetaria. El atacante del Real Madrid suma ocho goles en el Mundial 2026 y acumula un total de 20 conquistas en Copas del Mundo, ratificando su condición de uno de los máximos artilleros de la historia de la competición.

Francia buscará dar un nuevo paso hacia el título y disputar su tercera final mundialista consecutiva. Si logra superar a España, se enfrentará en la definición al ganador de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Probable alineación de Francia

Mike Maignan en portería; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne en defensa; Manu Koné, Adrien Rabiot en mediocampo; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué como volantes ofensivos; y Kylian Mbappé en delantera. DT: Didier Deschamps.