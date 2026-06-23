Enner Valencia manda un nuevo mensaje en medio de las críticas a Ecuador: “No pierdan la fe…”

Enner Valencia manda un nuevo mensaje después de ser uno de los más criticados en la Selección de Ecuador.

Enner Valencia es uno de los jugadores más cuestionados de la Selección de Ecuador y ahora mismo uno de los menos queridos. Entre Costa de Marfil y Curazao, Enner ha fallado más de 2 goles muy claros, no obstante, dio la cara y mandó un nuevo mensaje.

Para sorpresa de muchos, Enner Valencia le pidió a los aficionados ecuatorianos que sigan creyendo, aunque el contexto para clasificar es muy difícil. El delantero pidió a todos estar confiados en una posible victoria contra la 4 veces campeona del mundo, Alemania.

“Mucha gente nos va a acompañar contra Alemania, por lo que queremos entregarles un triunfo. Les pido que no pierdan la fe porque mientras haya vida, vamos a pelear“, comentó Valencia en una entrevista personal que realizó con los medios de la CONMEBOL.

Además, Enner es consciente de que la Selección de Ecuador ha sido muy apoyada en este Mundial y casi que ha jugado con estadio lleno en todos sus partidos: “Hemos vivido los dos partidos llenos de ecuatorianos en los dos estadios y no les hemos podido regalar una victoria. Entonces, sabemos que nuestra comunidad más grande está en Nueva Jersey”, agregó el jugador sobre el siguiente partido.

Enner Valencia es titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Justamente la crisis de Ecuador se entiende en Enner Valencia, puesto que, el máximo goleador de la historia de ‘La Tri’ ha sido incapaz de marcar un gol en toda esta Copa del Mundo. Oportunidades no le han faltado, pero la puntería sí en este torneo.

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La tabla de posiciones de los mejores terceros

Ecuador está, de momento, eliminado del Mundial 2026. ‘La Tri’ no está entre los 8 mejores y llega muy necesitado a los 16avos del Mundial 2026. Así está la tabla de posiciones:

Pos. Selección Grupo PJ Pts DG 1 Suecia F 2 3 0 2 Escocia C 2 3 0 3 Argelia J 2 3 -2 4 Paraguay D 2 3 -2 5 Cabo Verde H 2 2 0 6 Bélgica G 2 2 0 7 RD. Congo K 1 1 0 8 Chequia A 2 1 -1 9 Ecuador E 2 1 -1 10 Bosnia y Herzegovina B 2 1 -3 11 Panamá L 1 0 -1 12 Senegal I 2 0 -3

Encuesta¿Podrá Ecuador vencer a Alemania y entrar a 16avos del Mundial 2026? ¿Podrá Ecuador vencer a Alemania y entrar a 16avos del Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Enner Valencia pidió a los hinchas ecuatorianos mantener la fe antes de enfrentar a Alemania.

pidió a los hinchas ecuatorianos mantener la fe antes de enfrentar a Alemania. El delantero Enner Valencia registra cero goles anotados tras jugar dos partidos del torneo.

registra cero goles anotados tras jugar dos partidos del torneo. La Selección de Ecuador se encuentra temporalmente fuera de la zona de clasificación a 16avos.