Klopp se rinde a Ecuador tras la remontada frente a Alemania: “Nos devoraron”

El ex DT del Liverpool habla de un Ecuador voraz y que se dejó la vida. Cuestionó de sobremanera a Alemania.

Ecuador impresionó a todos. Lo hizo en Nueva Jersey, donde la Tri remontó a Alemania en un triunfo para la historia en todos los sentidos. Jürgen Klopp, presente como comentarista en el recinto, no dudó en elogiar a los sudamericanos, mientras criticaba de manera más que fuerte a los dirigidos por Julián Nagelsmann.

“Nos devoraron en los duelos en el centro del campo. Usamos los recursos equivocados ante un rival agresivo. Tuvimos el fútbol equivocado… Desde el minuto 12 no tuvimos profundidad”, empezaba Klopp alrededor de una jornada dorada para los ecuatorianos. Los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, entiende, obedecen a una actitud de la Tri que marcó la diferencia en todos los sentidos.

Para el propio estratega alemán, Alemania se metió un tiro en los pies. No se entendió el plan de partido mostrado en la cancha. Ante una selección que se jugaba la vida, admitió que había que ir al golpe por golpe: “No entiendo por qué estuvimos en bloque bajo, como si quisiéramos ensayarlo. Hubo demasiadas cosas que no funcionaron. No dio la impresión de que fuéramos a pasearnos por las siguientes rondas”.

“Tenemos que mezclar nuestra calidad con una mentalidad extraordinaria. Por supuesto que no faltó mentalidad. Tenemos que aumentar el ritmo. Ecuador jugó con mucha más emoción porque se jugaban seguir vivos. Debemos igualar, como mínimo, esa intensidad. Perder balones ya es malo, pero perderlos en las zonas equivocadas es una catástrofe”, añade un Klopp que reconoció el hambre de los sudamericanos. Se ganó en las tribunas y por encima de todo, con actitud.

La intensidad de Ecuador, vital para Klopp en la remontada: GETTY

Para Ecuador no fue un día más. Se trató de una victoria que ahora mismo les pone en el grupo de los mejores terceros a la espera de conocer el rival en dieciseisavos. Los de Sebastián Beccacece encuentran elogios incluso por parte de un Klopp que, como el resto del planeta, vio a dieciséis jugadores dejarse la vida en el estadio donde se jugará la final del Mundial 2026.

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El rival de Ecuador y Alemania en 16 avos

Todo apunta, en cuanto a la Tri se refiere, a un choque en dieciseisavos frente a México o Inglaterra. El mítico estadio Azteca o Atlanta serán los escenarios para una Ecuador que sueña con volver a pisar octavos. En cuanto a Alemania se refiere, todavía debe esperar para saber con quién mide fuerzas de los mejores terceros de los grupos A, B, C, D o F. Hoy mismo ese rival es Paraguay.

Polémica por las críticas al seleccionado africano

Bastian Schweinsteiger calificó de salvaje el juego de los Elefantes de Costa de Marfil en el certamen. Horas más tarde, el DT de estos, Emerse Faé, no dudó en responderle con dureza por sus declaraciones: “Sus comentarios fueron asquerosos. Hay mucha gente que quiere hacer noticia de esto; él fue una estrella del fútbol a nivel mundial, ahora está un poco en las sombras y quiere volver a estar en el centro de atención”.

Datos claves

El entrenador Jurgen Klopp elogió el hambre de Ecuador y criticó la postura de Alemania.

elogió el hambre de Ecuador y criticó la postura de Alemania. La selección de Ecuador , dirigida por Sebastián Beccacece, venció a Alemania en Nueva Jersey.

, dirigida por Sebastián Beccacece, venció a Alemania en Nueva Jersey. Los futbolistas Nilson Angulo y Gonzalo Plata anotaron los goles del histórico triunfo ecuatoriano.