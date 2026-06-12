Jürgen Klopp criticó a México pese a su victoria en la inauguración del Mundial 2026

El ex DT de Liverpool, comentarista en la Copa del Mundo, ni mucho menos elogió a México o Sudáfrica tras el inicio del Mundial.

Jürgen Klopp fue uno de los cientos de grandes invitados al inicio del Mundial. El Azteca vibró con un triunfo por 2-0 de México sobre Sudáfrica que pone a los del Vasco Aguirre como líderes de su zona. Eso sí, el ex DT de Liverpool o Borussia Dortmund ni mucho menos elogió el nivel general de un partido que abre todo hasta el 19 de julio.

“Esta situación resume en cierta medida todo el partido. ¡Fue simplemente una mala táctica! Ninguno de los dos equipos jugó bien. Once contra nueve y luego te pillan al contraataque. ¿Por qué? Porque la última línea estaba demasiado retrasada. Ese fue un problema general durante todo el partido. Sudáfrica no lo aprovechó en absoluto. No fue un partido de primera categoría”, fueron las reflexiones de Klopp como comentarista de ZDF.

El alemán fue a México como analista de la cadena. Aparecerá en diferentes escenarios junto a otros mitos del fútbol alemán como Thomas Müller o Christoph Kramer. Este último, famoso por su choque en la final del Mundial 2014, también cuestionó el nivel general de un partido inaugural donde más de 80.000 almas vibraron con los goles de Raúl Jiménez o Julián Quiñones.

“Se percibe una atmósfera muy intensa, y esperaba esa intensidad y que los espacios se ampliaran. Pero pensé que entonces sí que se centrarían en los duelos, y no fue así. Es genial que jueguen allí, pero parecía más bien un partido benéfico”, más reflexiones de los protagonistas de ZDF que estuvieron en la zona de prensa del Azteca. Cuestionaron el nivel general de un partido que fue seguido por el 2-1 de Corea del Sur ante la República Checa.

Klopp, comentarista para Alemania en el Mundial: GETTY

México ya pone el foco en el siguiente reto. El jueves de la próxima semana se medirá ante Corea del Sur para intentar garantizar su presencia en dieciseisavos de la Copa del Mundo. República Checa y Sudáfrica, perdedores de la primera parada, también se enfrentan en una fecha vital de cara a saber cómo queda una de las zonas más parejas en la previa de todo el Mundial.

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Los partidos de hoy en el Mundial 2026

El primer partido llegará con otra selección que alberga el certamen. Canadá y Bosnia se miden en el inicio del grupo B. Horas más tarde llegará lo mismo en el Grupo D, donde Estados Unidos y Paraguay se enfrentan. Son los únicos partidos de una fecha donde los locales tendrán el protagonismo absoluto. A partir de mañana inician semanas llenas de choques.

Ambos grupos se completarán con los partidos Suiza vs. Qatar y Turquía vs. Australia. Continúa una Copa del Mundo con 48 naciones y decenas de partidos en el horizonte. Por lo pronto y hasta nuevo aviso, México y Corea mandan en un Grupo A que vibró por todo lo alto en el inicio del certamen.

Datos claves

El entrenador Jürgen Klopp criticó el nivel táctico del partido inaugural del Mundial.

criticó el nivel táctico del partido inaugural del Mundial. La selección de México derrotó 2-0 a Sudáfrica con goles de Jiménez y Quiñones.

derrotó 2-0 a Sudáfrica con goles de Jiménez y Quiñones. Los comentaristas de ZDF compararon el juego de apertura con un partido benéfico.