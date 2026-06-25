Klopp se acordó de Luis Díaz tras la clasificación de la Selección Colombia a 16 avos de final del Mundial 2026

Colombia vive su mejor momento en las Copas del Mundo desde hace más de una década. Hay que devolvernos a Brasil 2014 para encontrar un escenario donde el equipo cafetero se encuentre ya matemáticamente clasificado a la siguiente jornada del certamen cuando resta una jornada de la fase de grupos. En pleno auge de la figura de Luis Díaz, Jürgen Klopp le dedicó momentos en las redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, el ex entrenador de equipos como el Liverpool o el Borussia Dortmund elogió a Luis Díaz. Lo hizo en la ciudad de Toronto, donde junto a dos vallas publicitarias que tenían al colombiano, subió imágenes a sus redes sociales. El cafetero fue uno de los últimos grandes fichajes del alemán en el final de su ciclo por Anfield.

Recordemos que Klopp se encuentra trabajando en este momento para las televisiones alemanas durante la Copa del Mundo. Todo esto en un rol de comentarista donde se ha alejado definitivamente de los banquillos y hasta de los rumores que incluso lo llegaron a poner en la órbita del Real Madrid. Hasta la fecha, Luis Díaz es uno de los pocos jugadores que lo ha hecho postear en sus redes sociales más allá de su jornada laboral.

Como decimos, Luis Díaz fue uno de los últimos grandes fichajes de Jürgen Klopp en el Liverpool. Lo incorporó desde el Porto de la liga portuguesa en el mes de enero del año 2022 para una campaña histórica. En ella, los “reds” llegaron al máximo de partidos posibles de la temporada e incluso a una final de la Champions League donde solamente el Real Madrid les quitó la posibilidad de levantar el título en París. Estarían juntos un par de años más antes de la salida del alemán del banquillo de Anfield Road.

Klopp, orgulloso de Luis Díaz en el Mundial: GETTY

La Copa del Mundo nos ha servido para ver nuevamente el cariño que el entrenador alemán tiene por Luis Díaz. Siempre se expresó alrededor del cafetero como un activo vital para los equipos de élite. Destacó en más de una ocasión su compromiso defensivo y la energía que le daba a un proyecto que en la temporada nombrada también llegaría a las finales de la FA Cup y la Carabao Cup de acuerdo con los archivos oficiales.

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Los números de Luis Díaz con Klopp

Todo se resume en 101 partidos oficiales, registrando un balance de 24 goles y 10 asistencias. La FA Cup de 2022, la Carabao Cup de dicho año, una Community Shield en agosto de 2022 y una nueva Carabao Cup en 2024 forman el palmarés oficial de una de las últimas grandes parejas que vivió el Liverpool de la era de Jürgen Klopp de acuerdo con las estadísticas.

Luis Díaz, a por el liderato en Miami

Poco a poco se arma el cuadro pensando en los dieciseisavos de final. Colombia será una de las últimas selecciones en conocer a su rival, pero mantiene el objetivo intacto de quedar como primero de su zona. Miami será la sede del encuentro frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, donde, en caso de sumar unidades, los dirigidos por Néstor Lorenzo se aseguran quedarse con el liderato del Grupo K de la Copa del Mundo.

Datos claves

El entrenador Jürgen Klopp elogió en sus redes sociales a Luis Díaz tras la clasificación de Colombia.

elogió en sus redes sociales a Luis Díaz tras la clasificación de Colombia. La selección de Colombia buscará asegurar el liderato del grupo frente a Portugal en Miami.

buscará asegurar el liderato del grupo frente a Portugal en Miami. Durante su etapa juntos en el Liverpool, Luis Díaz disputó 101 partidos bajo la dirección de Klopp.