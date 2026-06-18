¿Cómo le fue a Colombia tras empezar ganando en los Mundiales?

Los precedentes hacen soñar a muchos con ver una gran actuación de Colombia en esta Copa del Mundo. Ya se piensa en el Congo.

Colombia tuvo su séptimo debut por la Copa Mundial de Selecciones de la FIFA con victoria frente a Uzbekistán. Un encuentro donde los dirigidos por Néstor Lorenzo hicieron valer su condición de favoritas en todos los sentidos. No es la primera vez que ocurre y así le fue al combinado cafetero cada vez que arrancó el torneo con 3 puntos en el bolsillo.

Es la tercera vez que ocurre desde el debut de Colombia en una Copa del Mundo por el año 1962. La primera ocurriría en la edición del Mundial de Italia 90 después de la victoria por 2-0 frente a los Emiratos Árabes Unidos. En aquella competición, el equipo sudamericano llegaría hasta los octavos de final tras ser derrotado entonces por la Camerún de Roger Milla en una jornada oscura marcada por los errores de René Higuita. En Chile, 38 años antes, no hubo triunfo inicial.

Tanto en 1994 como en 1998, Colombia no pudo empezar con victoria. El pueblo cafetero tendría que esperar hasta el verano del año 2014, donde un contundente 3-0 sobre Grecia la devolvía a esta senda. Hablamos de la mejor participación de la Tricolor en una Copa del Mundo, llegando hasta los cuartos de final del certamen y donde únicamente Brasil la pudo eliminar. Ganó todos y cada uno de sus partidos antes de enfrentarse a la Verdeamarelha en territorio carioca.

La irregularidad en los debuts volvería a verse con la derrota frente a Japón en Rusia 2018. Una edición marcada por la eliminación de Colombia a manos de Inglaterra en los octavos de final del certamen desde el punto penal. Gracias al 3-1 nombrado frente a Uzbekistán, los cafeteros consiguieron su tercer debut con victoria en la historia de los Mundiales y se ponen a solamente un paso de pisar los dieciseisavos de final.

Brasil 2014, última vez que Colombia arrancó el Mundial con triunfo: GETTY

Recordemos que Colombia todavía tiene por delante los compromisos ante tanto Congo como Portugal. Guadalajara y Miami serán las próximas sedes de un fenómeno cafetero que anoche se tomó el Estadio Azteca con más de 80.000 almas vestidas de amarillo. La historia dice que cada vez que el equipo sudamericano ganó en su partido inaugural por una Copa del Mundo, pisó como mínimo las fases de eliminación directa. Todos los dirigidos por Néstor Lorenzo sueñan.

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Cannavaro elogió a Colombia

La historia dirá que se jugó en México, pero tranquilamente el partido de ayer pudo haberse disputado en Barranquilla, Bogotá o Medellín. La afición colombiana se tomó el Estadio Azteca con más de 80.000 camisetas amarillas que sorprendieron incluso a sus oponentes. Fabio Cannavaro, campeón del mundo y entrenador de Uzbekistán, dejó elogios de peso hacia una de las mayores aficiones con las que cuenta esta Copa del Mundo.

“No fue fácil, jugábamos en México, pero se sintió como jugar en Colombia con todos los hinchas colombianos aquí… Jugar aquí es algo maravilloso, algo que mis jugadores recordarán toda la vida. Pero a veces no es fácil jugar contra equipos como Colombia o Portugal; después de 10 minutos empiezan a perder la cabeza porque no están acostumbrados”, concluyó el director técnico en la conferencia de prensa oficial posterior al compromiso.

Datos claves

La selección de Colombia debutó con victoria por tercera vez en su historia mundialista.

debutó con victoria por tercera vez en su historia mundialista. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo clasificó a octavos en Italia 1990 tras ganar su debut.

clasificó a octavos en Italia 1990 tras ganar su debut. La Colombia de 2014 logró su mejor participación alcanzando los cuartos de final.