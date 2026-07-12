Urgente: Barcelona pidió no jugar el Clásico del Astillero

Barcelona habría solicitado la suspensión formal del Clásico del Astillero ante Emelec a falta de una hora para que arranque.

El Clásico del Astillero ya arrancó con polémicas y es que en la previa del partido entre Barcelona y Emelec, se hizo el pedido formal para que no se juegue el encuentro válido por la LigaPro.

La llegada de Barcelona al estadio Capwell se vio manchada por ataques violentos al bus de los amarillos. Piedras y botellas fueron lanzadas hacia el vehículo que trasladaba al plantel.

En los exteriores no hubo mucha diferencia, ambas hinchadas tuvieron enfrentamientos afuera del Capwell y obligó a la Policía Nacional a intervenir para separar a los barristas.

Ante esto, Barcelona ingresó una solicitud formal a LigaPro para que el Clásico del Astillero no se juegue. La misma fue rechazada y Barcelona y Emelec enfrentarán una edición más del Clásico.

Barcelona llega con 29 puntos con opciones de escalar al 2do lugar, mientras que Emelec tiene 23 puntos y está en la casilla 11 de la tabla.

❌⚽ Incidentes en la inmediaciones del estadio George Capwell 🏟️ entre ambas hinchadas en la previa del Clásico del Astillero. Agentes policiales tuvieron que intervenir para controlar la situación.



📽️ Cortesía#LaRTdelEcuador pic.twitter.com/fLPfuRgMDO — Radio Termo (@RadioTermoEc) July 12, 2026

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