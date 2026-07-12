Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LigaPro

Urgente: Barcelona pidió no jugar el Clásico del Astillero

Barcelona habría solicitado la suspensión formal del Clásico del Astillero ante Emelec a falta de una hora para que arranque.

Urgente: Barcelona pidió no jugar el Clásico del Astillero
Urgente: Barcelona pidió no jugar el Clásico del Astillero

El Clásico del Astillero ya arrancó con polémicas y es que en la previa del partido entre Barcelona y Emelec, se hizo el pedido formal para que no se juegue el encuentro válido por la LigaPro.

La llegada de Barcelona al estadio Capwell se vio manchada por ataques violentos al bus de los amarillos. Piedras y botellas fueron lanzadas hacia el vehículo que trasladaba al plantel.

+ Seguinos en

En los exteriores no hubo mucha diferencia, ambas hinchadas tuvieron enfrentamientos afuera del Capwell y obligó a la Policía Nacional a intervenir para separar a los barristas.

Ante esto, Barcelona ingresó una solicitud formal a LigaPro para que el Clásico del Astillero no se juegue. La misma fue rechazada y Barcelona y Emelec enfrentarán una edición más del Clásico.

Barcelona llega con 29 puntos con opciones de escalar al 2do lugar, mientras que Emelec tiene 23 puntos y está en la casilla 11 de la tabla.

Ver también

Pervis Estupiñán tiene nuevo equipo tras su Mundial con Ecuador

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones