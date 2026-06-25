La dura confesión del capitán de Alemania tras la derrota 2-1 ante Ecuador en el Mundial 2026

Descubre la dura confesión del capitán de Alemania sobre el nivel de su equipo tras la dolorosa derrota 2-1 ante Ecuador en el Mundial 2026.

Ecuador dio un golpe sobre la mesa y dijo: ¡Del Mundial todavía no me voy! Vencieron 2-1 a Alemania, clasificaron a los 16avos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 e hicieron que Joshua Kimmich, capitán del seleccionado alemán, hiciera una dura confesión.

Todo empezó color de rosa para Alemania con un gol al segundo minuto del primer tiempo. El partido pintaba para goleada, pero… La resiliencia de Ecuador dijo presente, empezó a tomar la pelota e hizo pasarla muy mal a Kimmich y compañía

Un golazo de Nilson Angulo y una viveza de Gonzalo Plata en el área rival al anticiparse a todos le dieron a Ecuador los goles de la victoria 2-1 ante Alemania que muy pocos tenían en la cuentas. Llegó la hora de leer a los protagonistas y uno de los que sorprendió fue Joshua Kimmich con una dura confesión sobre lo que fue capaz de hacer el seleccionado ecuatoriano.

El capitán de Alemania y una confesión tras la derrota 2-1 ante Ecuador

Nilson Angulo y Joshua Kimmich. (Foto: Getty Images)

“Empezamos bien, pero luego regalamos el balón demasiado fácilmente y seguimos invitándolos a atacar. Se lo pusimos fácil y les permitimos crecer en el partido. En la segunda mitad, la derrota fue merecida. Afortunadamente, esta derrota no tiene graves consecuencias. Pero no nos podemos permitir otra derrota, eso está claro. No podemos encajar uno o dos goles en cada partido. Tenemos que minimizar nuestras pérdidas de balón, entonces podremos vencer a cualquiera”, afirmó el capitán de Alemania sobre la caída ante Ecuador en el Mundial 2026.

Así terminó Ecuador en la tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026

A pesar de que terminó de la siguiente manera en la tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026, Ecuador se clasificó a los 16avos de final por ser uno de los ocho mejores terceros de la Copa del Mundo:

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Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial. (Foto: X / @fifaworldcup_es)

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