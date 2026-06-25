El DT de Alemania reconoce la lección que Ecuador le dio en el Mundial: “Tenemos que aprender”

¿Baño de realidad para las potencias europeas? Conoce la impensada lección de humildad que el DT de Alemania aceptó tras perder con Ecuador.

Señoras y señores, niños y niñas… ¡Ecuador clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 con un batacazo! Los dirgidos por Sebastián Beccacece vencieron a Alemania, por lo que al entrenador Julian Nagelsmann no le quedó otra alternativa que reconocer la lección que le dio el seleccionado ecuatoriano.

La misión llamada clasificar a los 16avos de final del Mundial parecía imposible luego de que Alemania se pusiera arriba en el marcador con un gol de Leroy Sané el minuto 2 del primer teimpo. Sin embargo, fue clave empatar rápido para meterse en partido y soñar con la épica remontada.

Primero fue un golazo con un remate de larga distancia de Nilson Angulo y luego la que nunca falla: táctica fija (balón parado). Tiro de esquina cobrado al primer palo, cabezazo de Kevin Rodríguez y…. ¡Gol! Gonzalo Plata marcó el 2-1 para hacer reaccionar a Julian Nagelsmann por el nivel de Ecuador en la victoria ante Alemania.

El DT de Alemania reconoce la lección que Ecuador le dio: “Tenemos que…”

Julian Nagelsmann en la derrota con Ecuador. (Foto: Getty Images)

“Tenemos que aprender que después de un buen comienzo y una ventaja temprana, podemos jugar con más compostura en lugar de cambiar de posiciones de repente demasiado. Hubo demasiado ‘freestyle’ (estilo libre). Solo necesitamos ser más pacientes y mantenernos un poco más estructurados en nuestras posiciones. Y si encima estamos perdiendo el balón demasiado a menudo, en algún momento se vuelve difícil“, reconoció el DT de Alemania tras la derrota 2-1 ante Ecuador en el Mundial.