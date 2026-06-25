Las virales declaraciones de Zlatan Ibrahimovic sobre la victoria de Ecuador contra Alemania en el Mundial

La Selección de Ecuador logró la remontada contra Alemania y se metió a los 16vos de final del Mundial. Uno de los que opinó al respecto fue Zlatan Ibrahimovic, quién dejó virales palabras sobre el triunfo de la Tri.
“Cuando tienes una oportunidad, tienes suerte; cuando tienes dos es un milagro, y tuvieron algo de eso. Tuvieron un rendimiento fantástico, un gran juego, tomaron los riesgos, atacaron más y por eso es que ganaron”, empezó el histórico sueco.
“Grandes cumplidos para ellos, pero tengo una pregunta”, dijo a su compañera Rebecca Lowe “¿de casualidad usas el mismo acondicionador que el entrenador Sebastián (Beccacece), es un look fantástico”, dijo generando la viralidad de sus palabras y generando risas de su compañera.
Zlatan gives his thoughts on Ecuador defeating Germany and advancing to the Round of 32 🇪🇨@Ibra_official pic.twitter.com/zVIKhz6EOR— FOX Sports (@FOXSports) June 25, 2026
Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 hasta el momento:
Ocupando cada casillero tal como indica el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA para esta edición 2026, así están hoy los enfrentamientos restando una fecha:
- Sudáfrica vs. Canadá (programado)
- Alemania vs. Paraguay
- Brasil vs. Japón
- Países Bajos vs. Marruecos
- Francia vs. Suecia
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Escocia
- Inglaterra vs. Ecuador
- Egipto vs. Corea del Sur
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
- España vs. Austria
- Suiza vs. Argelia
- Australia vs. Irán
- Argentina vs. Uruguay
- Portugal vs. Ghana
- Colombia vs. Croacia
Selección de Ecuador tras el triunfo – Foto: Getty
En resumen
- Zlatan Ibrahimovic causó un revuelo masivo en las redes sociales tras sus virales declaraciones sobre la reciente victoria y clasificación de la Selección de Ecuador a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
- Fiel a su estilo irreverente y categórico, el legendario exdelantero sueco elogió el temple, la fortaleza física y la rebeldía de la ‘Tri’ para sacar adelante un panorama sumamente adverso en la fase de grupos.
- Las palabras de la estrella internacional no tardaron en replicarse en todo el planeta, significando un tremendo golpe de opinión y una inyección de confianza gigante para el plantel sudamericano de cara a los cruces de eliminación directa.