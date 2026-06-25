Las virales declaraciones de Zlatan Ibrahimovic sobre la victoria de Ecuador contra Alemania en el Mundial

El astro Zlatan Ibrahimovic también opinó sobre la remontada agónica de Ecuador contra Alemania en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador logró la remontada contra Alemania y se metió a los 16vos de final del Mundial. Uno de los que opinó al respecto fue Zlatan Ibrahimovic, quién dejó virales palabras sobre el triunfo de la Tri.

“Cuando tienes una oportunidad, tienes suerte; cuando tienes dos es un milagro, y tuvieron algo de eso. Tuvieron un rendimiento fantástico, un gran juego, tomaron los riesgos, atacaron más y por eso es que ganaron”, empezó el histórico sueco.

“Grandes cumplidos para ellos, pero tengo una pregunta”, dijo a su compañera Rebecca Lowe “¿de casualidad usas el mismo acondicionador que el entrenador Sebastián (Beccacece), es un look fantástico”, dijo generando la viralidad de sus palabras y generando risas de su compañera.

Zlatan gives his thoughts on Ecuador defeating Germany and advancing to the Round of 32 🇪🇨@Ibra_official pic.twitter.com/zVIKhz6EOR — FOX Sports (@FOXSports) June 25, 2026

Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 hasta el momento:

Ocupando cada casillero tal como indica el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA para esta edición 2026, así están hoy los enfrentamientos restando una fecha:

Sudáfrica vs. Canadá (programado) Alemania vs. Paraguay Brasil vs. Japón Países Bajos vs. Marruecos Francia vs. Suecia Costa de Marfil vs. Noruega México vs. Escocia Inglaterra vs. Ecuador Egipto vs. Corea del Sur Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina España vs. Austria Suiza vs. Argelia Australia vs. Irán Argentina vs. Uruguay Portugal vs. Ghana Colombia vs. Croacia

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Selección de Ecuador tras el triunfo – Foto: Getty

En resumen