En pleno Mundial 2026: Liga de Quito anunció a su nuevo delantero

Liga de Quito anunció a su nuevo fichaje para el segundo semestre y sorprendió a sus aficionados.

Este jueves 11 de junio de 2026 Liga de Quito aprovechó el ‘Boom’ por el inicio del Mundial 2026 y presentó a su nuevo fichaje para el segundo semestre. El club tiene un nuevo delantero que se integra para jugar la Copa Libertadores y la LigaPro.

Mediante sus cuentas oficiales, Liga de Quito anunció a Kevin Velasco como su nuevo delantero. El jugador que pasó por Mushuc Runa y Leones del Norte también, ahora llega al ‘Rey de Copas’ para este segundo semestre de la temporada.

El fichaje de Velasco también aumenta los rumores de la posible salida de Alexander Alvarado, que no tiene minutos con Nunes y encima el club ha decidido traer un nuevo extremo para que juegue en esta posición en la segunda parte del año.

Velasco llega como alternativa para el ataque del club que peleará en esta temporada en la LigaPro y también en la Copa Libertadores. El extremo ecuatoriano buscará ayudar en los 8vos de final del torneo cuando enfrente a Mirassol.

Kevin Velasco fue anunciado en Liga de Quito. (Captura de pantalla)

Es el primer fichaje de Liga de Quito para este segundo semestre de competencia, y no se espera que sea el último. Más jugadores podrían llegar a reforzar al ‘Rey de Copas’ para la siguiente parte de la temporada.

Publicidad

Los números de Kevin Velasco en esta temporada

En esta temporada, Kevin Velasco jugó 16 partidos con Mushuc Runa marcó 2 goles y dio 3 asistencias. Sumó en cancha más de 1.000 minutos. Es un jugador que llega con regularidad.

En síntesis: