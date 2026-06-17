La nueva crítica a los jugadores de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

Las críticas no paran con los jugadores de Ecuador y ahora hay un nuevo motivo.

Los jugadores de la Selección de Ecuador siguen trabajando y concentrados en Columbus de cara al partido contra Curazao. Pero ahora a los futbolistas les ha llegado un nuevo cuestionamiento. Los futbolistas se muestran muy pocos receptivos a las conversaciones con la prensa.

Ya después del debut contra Costa de Marfil, los jugadores de la Selección de Ecuador protagonizaron un “feo gesto” después de no hablar con la prensa en la zona mixta, donde solo se detuvo Hernán Galíndez un breve momento y habló visiblemente molesto.

Ahora en los Estados Unidos, diferentes medios se han hecho eco de que los jugadores de la Selección de Ecuador no están conversando con los medios ni hay entrevistas. El único “contacto” es aquel obligatorio que se hace por FIFA en ruedas de prensa.

No obstante, aunque los jugadores no conversan con la prensa, estos sí se han mostrado muy receptivos con los aficionados. En esta jornada algunos jugadores estuvieron firmando camisetas y banderas de los hinchas que se acercaron al hotel de ‘La Tri’.

🇪🇨⚽ La Tri entrenó lejos de la prensa ecuatoriana.



🎙️ Pancho Molestina expresó que, pese a estar siempre junto a la Selección en las buenas y en las malas, esperaban tener una mayor cercanía con el equipo. Señaló que muchas personas viajan miles de kilómetros para cubrir a la… pic.twitter.com/Ssl4sH0ma8 — El Universo (@eluniversocom) June 17, 2026

Ahora a Ecuador se le vienen dos partidos claves en su historia, el primero contra Curazao y el segundo contra Alemania. Estos son los únicos dos encuentros para que ‘La Tri’ `pueda seguir con vida en este el Mundial y clasificar, por lo menos, a los 16avos.

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La tabla de posiciones del grupo de Ecuador

La Selección de Ecuador necesita recortar puntos desde ya con los punteros, por lo cual, solo una victoria le sirve contra Curazao. Así está la tabla de posiciones en el Mundial 2026:

País PJ V E D GF GC DG Pts Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

Los millones que cuesta la Selección de Ecuador

Ahora mismo la Selección de Ecuador tiene un valor de mercado de 368.70 millones. Es el valor más caro en su historia y también es producto de tener el equipo a jugadores como Moisés Caicedo, William Pacho y Piero Hincapié, de los mejores del mundo.

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En síntesis: