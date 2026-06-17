¡Urgente! La justicia ecuatoriana definió el futuro de Christian Lara

El 'Diablito' Lara había impugnado su prisión preventiva y ahora la justicia ecuatoriana ya tomó una decisión.

Christian Lara fue detenido el pasado mes de abril por estar vinculado a una banda en un robo a mano armada. El ‘Diablito’ fue detenido por la Policía Nacional y desde entonces surgieron todo tipo de especulaciones con su futuro. Ahora la Justicia de Ecuador ya tomó una decisión.

La Corte Provincial de Pichincha aceptó el pedido de la defensa del ‘Diablito’ Lara y dejó sin efecto la prisión preventiva en su contra. El proceso aún se mantiene, pero el ex jugador de la Selección de Ecuador se podrá defender en libertad con medidas sustitutivas.

La defensa de Lara había revelado que el exjugador estaba trabajando como un operador de una aplicación de taxismo, entonces esa es la principal hipótesis para defenderlo ante la justicia y que quede libre de todos los cargos. Las próximas semanas son claves.

Por otro lado, el ‘Diablito’ Lara también habría estado trabajando en otra empresa y eso también se presentó como prueba para su caso. Su detención escandalizó a todos los aficionados por lo importante que llegó a ser el futbolista con diferentes camisetas.

Christian Lara jugó el Mundial 2006 con Ecuador. (Foto: Imago)

En caso de ser encontrado culpable, Christian Lara podría pasar varios años en la cárcel, por lo cual, el ‘Diablito’ aún no ha quedado liberado del todo y el proceso en su contrato, como con los otros detenidos, se mantiene por parte de las autoridades.

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Las otras denuncias contra Christian Lara

Cuando fue detenido Christian Lara, también se revelaron varias polémicas denuncias que tenía en su contra. Al jugador lo demandaron por no pagar ciertas deudas y también por presuntas estafas, aunque ningún caso trascendió en la justicia.

En síntesis: