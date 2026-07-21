Pese a perder la final del Mundial 2026, Scaloni le puso este apodo a Messi y a los jugadores de Argentina

¡Orgullo total en la derrota! Pese a perder el título contra España, Lionel Scaloni defendió a sus dirigidos y les puso este nuevo apodo. ¡Míralo!

A pesar de que se vieron claramente superados en la cancha del estadio Metlife, murieron con las botas puestas, metafóricamente hablando. Por tal motivo, Lionel Scaloni no dudó y le puso un apodo a Lionel Messi y a los demás jugadores de Argentina tras perder con España la final del Mundial 2026.

Si hubo una caraterística de esta Selección Argentina fue la garra que tuvieron para remontar partidos que casi todos daban por perdidos. Primero fue con Egipto con tres goles en trece minutos para ganar 3-2 en octavos de final. Luego, llegó la remontada a Inglaterra, y Leo Messi no iba a ser inferior al desafío con dos asistencias.

Argentina remontó un 0-1 ante Inglaterra en siete minutos luego de ir perdiendo hasta el minuto 40 del segundo tiempo en semifinales. En la final del Mundial se vieron superados por España, pero llevaron la definición del título hasta el segundo tiempo extra de la prórroga jugando con diez futbolistas desde el inicio del tiempo suplementario El apodo de Lionel Scaloni iba a caer como anillo al…

El apodo que Scaloni le puso a los jugadores argentinos tras la final del Mundial 2026

Lionel Scaloni y Leo Messi. (Foto: Getty Images)

“El mérito siempre es de los jugadores que son ellos los que juegan y son uno más de la gente, son un hincha más. Ellos juegan como si fueran un hincha más. Todos al final somos hinchas cada uno en su puesto, yo entrenando, el cuerpo técnico aportando y lo jugadores jugando adentro de la cancha. Esa es la realidad”, le dijo Scaloni a locutor Sergio Cirigliano para bautizar a Messi y a los futbolistas de la Selección Argentina como “un hincha más”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Lionel Scaloni en la Selección Argentina?

Luego de que Lionel Scaloni dijera que “tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y veré”, la pregunta fue: ¿Hasta cuándo tiene contrato en Argentina? La respuesta es hasta el 31 de diciembre de 2026.

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