La primera decisión que tomó James Rodríguez tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026

Conoce la primera decisión oficial que tomó James Rodríguez tras quedar eliminado con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Una vez más en el Mundial 2026, James Rodríguez fue tendencia en X por tener un mal rendimiento. La Selección Colombia quedó elminada ante Suiza en los octavos de final y ya se conoció cuál fue la primera decisión del ’10’. ¡Quedó grabada!

James venía de ser duramente cuestionado porque solo tuvo un rendimiento por encima de los ocho puntos en el Mundial hasta el partido del 7 de julio. La voz del pueblo pedía que fuera suplente, pero Néstor Lorenzo lo mantuvo de titular. Tampoco pudo marcar diferencia ante Suiza.

En la derrota 4-3 en penales por los octavos de final, James Rodríguez jugó 66 minutos, fue sustituido por Juan Fernando Quintero y los expertos del portal ‘Sofa Score’ le dieron 6.7 de calficación. Era una de los voces más esperadas tras la dura eliminación, pero la primera decisión del ’10’ fue contundente.

James y una primera decisión tras la eliminación de Colombia en el Mundial

James Rodríguez en Colombia vs. Suiza. (Foto: Getty Images)

James Rodríguez venía de atender a casi todos los medios en la zona mixta luego de los partidos de Colombia en el Mundial 2026, pero su decisión cambió tras caer eliminado con Suiza, y decidió no hablar con ningún medio de comunicación. ¿El retiro de la ‘Tricolor’ es inminente? ¡Video!

🇨🇴🥺💔 Así salieron los jugadores de Colombia luego de ser eliminados del Mundial… pic.twitter.com/GmDab1I09V — Toque Sports (@ToqueSports) July 8, 2026

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James Rodríguez se retiró de los Mundiales con estos números

Con tres participaciones en Mundiales, James Rodríguez se retiró de esa competición luego de registrar seis goles, cuatro asistencias y 869 minutos en 13 minutos. El ’10’ fue el goleador de la Copa Mundial FIFA 2014.

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