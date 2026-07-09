Solo España ha recibido menos goles que la Selección Colombia en sus últimos dos Mundiales

Toda Colombia sigue buscando explicaciones a una eliminación de los octavos de final de la Copa del Mundo donde la falta de gol fue vital. Para muchos, supone el principal motivo de un paso en falso por parte de los dirigidos por Néstor Lorenzo que no se vio a nivel defensivo. Si tenemos en cuenta sus dos últimas participaciones en el Mundial, únicamente España ha recibido menos tantos que los cafeteros.

Colombia se va de la Copa del Mundo con apenas un gol en contra. Se lo hizo Uzbekistán durante la primera jornada del certamen en el estadio Azteca. Tras ello, selecciones de la talla de Congo, Portugal, Ghana o Suiza fallaron ante los Davinson Sánchez o Jhon Lucumí de la zaga. En Rusia 2018, recordemos que solamente Japón en dos ocasiones e Inglaterra por medio de un penalti de Harry Kane doblegaron a la Tricolor. Cuatro goles en ocho partidos es el balance a nivel general.

Si tenemos en cuenta las dos últimas participaciones de Colombia en la Copa del Mundo, encontraremos cómo únicamente España ha recibido menos goles en ese espacio de tiempo. Tomamos en cuenta en el caso de los europeos la Copa del Mundo de Qatar 2022 y lo que estamos viendo por Norteamérica ahora mismo. En el invierno de hace casi cuatro años, La Roja recibiría un tanto por parte de Alemania y dos también gracias a Japón. Nadie les ha anotado en lo que va de Copa del Mundo por Norteamérica.

Una muestra clara de los grandes problemas que tuvo Colombia para no seguir avanzando en la competición. Jamás faltaron efectivos a nivel defensivo ni tampoco consolidar una última línea que fuera fiable. Tener cuatro goles en contra en los últimos ocho partidos de Copa del Mundo señala a una convocatoria que estuvo en deuda durante todo el certamen y que tuvo como máximo anotador a un lateral por derecha.

La defensa de Colombia, reforzada tras el Mundial: GETTY

Tras los casos de España y Colombia, solamente aparecen dos selecciones con cinco goles recibidos. Dinamarca e Irán vieron vencida su portería en cinco ocasiones durante sus últimas dos participaciones por Copa del Mundo. Campeones como Argentina o Francia no han gozado de una salud defensiva que les impidiese dominar el torneo de la FIFA. Este deporte se gana con goles y, pese al gran manejo de la última línea cafetera, los datos exponen una realidad de cara a los próximos años que obliga como nunca a producir nueves.

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Una delantera en deuda

Juan Camilo Hernández llegó al torneo con 15 goles en 40 partidos con el Real Betis. Luis Suárez terminó el año en Portugal con 38 goles en el Sporting de Lisboa. Luis Díaz hizo su campaña de mejores registros ofensivos en el Bayern Múnich. Ni siquiera contar con todo esto en la previa, o con goleadores de pasadas ediciones de la Copa del Mundo como James Rodríguez, evitaron una debacle a nivel ofensiva que explica de gran manera una eliminación prematura para todos.

Durante los cinco partidos que disputaron en la Copa del Mundo, apenas Luis Díaz pudo ver portería. Todo ello en la primera jornada también frente a Uzbekistán y ante el rival más accesible que enfrentó Colombia en toda la competición. El problema de cara al año 2030 no es la defensa, sino justamente evitar depender tanto de una línea que, pese a sus enormes registros, no pudo evitar que la herida de los octavos de final de Rusia 2018 siga abierta.

Datos claves

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026 recibiendo apenas un gol en contra.

se despidió del Mundial 2026 recibiendo apenas un gol en contra. Solo España supera los registros defensivos colombianos en las últimas dos ediciones mundialistas.

supera los registros defensivos colombianos en las últimas dos ediciones mundialistas. El delantero Luis Díaz anotó el único gol de Colombia en todo el certamen.