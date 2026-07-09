Por esto le quiere renovar Colombia: Néstor Lorenzo, con mejor rendimiento que Pékerman y Maturana

Toda Colombia tiene los ojos puestos en su Federación. La eliminación a manos de Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo fue un baldazo de agua fría para una generación que apuntaba a hacer historia. De momento, el máximo ente del fútbol cafetero tendría como objetivo la renovación de un Néstor Lorenzo que supera en estadísticas a Francisco Maturana o José Néstor Pékerman.

El contrato del actual seleccionador de Colombia termina el 30 de julio. Todo esto en medio de un recambio generacional que se le viene al equipo sudamericano y donde los números no mienten: nadie mejora a Lorenzo de los últimos grandes entrenadores de la Tricolor. Hasta la fecha ha sacado el 70% de los puntos en juego. Ni Pékerman ni Maturana rozan sus registros.

Néstor Lorenzo acumula de momento 51 partidos con Colombia. En ellos ha registrado 31 victorias por 12 empates y apenas 8 derrotas. Sus 96 goles a favor y 44 en contra dejan un balance de rendimiento en cuanto a consecución de puntos se refiere del 70%. Una marca histórica y a la que solamente le faltó un título para convertirse en leyenda viva. La final de la Copa América del año 2024 es por supuesto el punto más alto del ciclo.

Pero como decimos, Lorenzo de momento tiene motivos para jugar a favor de una renovación. Si vamos a sus predecesores, encontraremos cómo José Néstor Pékerman se fue de Colombia con apenas el 61% de los puntos en juego. El argentino acumula estos registros gracias a un balance general de 41 victorias con 20 empates y 17 derrotas en 78 partidos dirigidos. Tampoco pudo sumar títulos pero tiene el récord de cuartos de final de Brasil 2014 a sus espaldas.

Lorenzo mejora el porcentaje de puntos de Lorenzo: GETTY

Con Maturana la ecuación es distinta y singular donde las haya. Es el único entrenador que ha convertido a Colombia en campeón de un torneo de mayores. La Copa América del año 2001 disputada en territorio cafetero fue el punto más alto de un ciclo donde el también entrenador de Atlético Nacional o Real Valladolid apenas sumó el 54% de los puntos en juego con los cafeteros a lo largo de todos sus ciclos al frente del combinado nacional.

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La Federación avisaba a Lorenzo antes del Mundial

Ramón Jesurún tiene en sus manos, junto a Néstor Lorenzo, el futuro de la selección nacional. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol todavía no se expresa sobre lo que ocurrirá con un banquillo caliente y lleno de dudas de cara al futuro. En la previa de la disputa de la Copa del Mundo dejaba en claro que el rendimiento del equipo durante esta edición del certamen sería vital a la hora de tomar decisiones.

“Hay que pensar en lo que Lorenzo quiera, en lo que él desee. Yo no puedo eludir la respuesta y es que el comportamiento en el Mundial va a ser preponderante”, reflexiones de la máxima cabeza administrativa del fútbol colombiano sobre Néstor Lorenzo. De momento, las informaciones apuntan a un deseo general de renovarlo como mínimo hasta la Copa América del año 2028.

Datos claves

El entrenador Néstor Lorenzo posee el contrato vigente con Colombia hasta el 30 de julio.

posee el contrato vigente con Colombia hasta el 30 de julio. La gestión de Néstor Lorenzo registra un rendimiento histórico del 70% de los puntos.

registra un rendimiento histórico del 70% de los puntos. El exentrenador José Pékerman finalizó su ciclo en Colombia con el 61% de puntos.