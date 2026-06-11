La Selección de Ecuador sufre una ‘desventaja’ a pocos días de su debut en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador llega con una desventaja en relación a otros equipos que están en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador está a pocos días de su debut en el Mundial 2026, un torneo en el que varios jugadores buscaron llegar a punto para competir con sus selecciones. En este sentido la ‘Tri’ presenta una ‘desventaja’ en comparación con sus rivales.

Y es que hasta tres titulares de la Selección de Ecuador figuran en la lista de los 20 jugadores que más minutos disputaron en la temporada regular. Alan Franco, Moisés Caicedo y William Pacho están en la lista.

De hecho el volante ecuatoriano del Atlético Mineiro es el segundo jugador que más minutos disputó, solo por detrás de Gustavo Gómez, defensor paraguayo de Palmeiras de Brasil.

Moisés Caicedo por ejemplo solo ha sido ausencia en el Chelsea y en la Tri cuando ha estado lesionado o suspendido. La lista también figura arqueros y defensores, cuyo despliegue físico es menor al de los volantes.

El desgaste es un tema que jugadores como Mbappé y Lamine Yamal intentaron evitar, dosificándose en el cierre de temporada con sus respectivos clubes. Los tres de Ecuador se perfilan para estelares en el Mundial.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).