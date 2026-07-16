El club que se quedaría con Gonzalo Valle tras el Mundial

Gonzalo Valle podría ser la siguiente salida importante de Liga de Quito, el arquero ecuatoriano tendría nuevo club en el exterior.

Ya en un delicado momento deportivo, Liga de Quito podría ahora perder a otro de sus titulares. Gonzalo Valle entró en planes de un millonario club y los ‘albos’ perderían a su arquero luego del Mundial con la Selección de Ecuador.

Tigres de México es el nuevo interesado en Gonzalo Valle, el portero podría seguir su carrera en la Liga MX. La idea de Liga era esperar hasta el Mundial por ofertas para vender a su titular.

Con un Alexander Domínguez irregular, Liga de Quito podría buscar a un portero y ya este año hubo sondeos por el argentino Nelson Insfrán arquero de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

La salida de Gonzalo Valle dejaría no menos de un millón de dólares a Liga, cifra que deberán reinvertir para un portero titular y les dará margen para nuevos refuerzos.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

Gonzalo Valle – Selección de Ecuador.

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En resumen