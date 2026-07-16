El club que se quedaría con Gonzalo Valle tras el Mundial

Ya en un delicado momento deportivo, Liga de Quito podría ahora perder a otro de sus titulares. Gonzalo Valle entró en planes de un millonario club y los ‘albos’ perderían a su arquero luego del Mundial con la Selección de Ecuador.
Tigres de México es el nuevo interesado en Gonzalo Valle, el portero podría seguir su carrera en la Liga MX. La idea de Liga era esperar hasta el Mundial por ofertas para vender a su titular.
Con un Alexander Domínguez irregular, Liga de Quito podría buscar a un portero y ya este año hubo sondeos por el argentino Nelson Insfrán arquero de Gimnasia y Esgrima de La Plata.
La salida de Gonzalo Valle dejaría no menos de un millón de dólares a Liga, cifra que deberán reinvertir para un portero titular y les dará margen para nuevos refuerzos.
Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.
Gonzalo Valle – Selección de Ecuador.
Fueron campeones con Barcelona SC y ahora son opciones para dirigir a la Selección de Ecuador
En resumen
- El arquero ecuatoriano Gonzalo Valle estaría muy cerca de definir su futuro profesional al confirmarse el club que se quedaría con sus servicios tras la finalización del Mundial 2026.
- El guardameta busca un destino que le garantice una mayor cantidad de minutos de juego y continuidad bajo los tres palos, consolidando su carrera en la primera división.
- Este movimiento genera gran expectativa en el mercado de pases de la LigaPro, ya que representa una transferencia estratégica para reforzar una de las posiciones más exigentes del campo.