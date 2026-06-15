Las llaves del Mundial 2026: clasificados, posibles cruces y candidatos

Con el Mundial en marcha, la presentación de algunas potencias y otras gratas sorpresas, varios ya empiezan a especular con cómo se darán los cruces desde 16avos de final.

En el Mundial 2026 hay varias novedades, pero sin dudas la mayor es la cantidad de equipos que lo componen. Son 48 selecciones (16 más que los anteriores) que obligan al formato a entregar una instancia previa a octavos de final luego de la fase de grupos: los 16avos de final.

Es por eso que, además de los tradicionales dos equipos que accedan a la siguiente fase tras los 3 partidos iniciales, esta vez habrá 8 “mejores terceros” que también sacarán su pasaje entre los mejores del Mundial.

Para estructurar la primera ronda de eliminación, la FIFA empareja a 8 ganadores de grupo contra los equipos que pasen como mejores terceros. Los otros 4 ganadores jugarán contra segundos lugares, y habrá 4 choques exclusivos entre los que terminen en la segunda posición.

Las llaves del Mundial 2026

Partido (16avos) Cruce Oficial (Las Llaves) Llave 1 2º del Grupo A vs. 2º del Grupo B Llave 2 1º del Grupo C vs. 2º del Grupo F Llave 3 1º del Grupo E vs. Mejor 3º (A, B, C, D o F) Llave 4 1º del Grupo F vs. 2º del Grupo C Llave 5 2º del Grupo E vs. 2º del Grupo I Llave 6 1º del Grupo I vs. Mejor 3º (C, D, F, G o H) Llave 7 1º del Grupo A vs. Mejor 3º (C, E, F, H o I) Llave 8 1º del Grupo L vs. Mejor 3º (E, H, I, J o K) Llave 9 1º del Grupo G vs. Mejor 3º (A, E, H, I o J) Llave 10 1º del Grupo D vs. Mejor 3º (B, E, F, I o J) Llave 11 1º del Grupo H vs. 2º del Grupo J Llave 12 2º del Grupo K vs. 2º del Grupo L Llave 13 1º del Grupo B vs. Mejor 3º (E, F, G, I o J) Llave 14 2º del Grupo D vs. 2º del Grupo G Llave 15 1º del Grupo J vs. 2º del Grupo H Llave 16 1º del Grupo K vs. Mejor 3º (D, E, I, J o L)

Especulaciones y posibles cruces de potencias

La magia de este formato es que nos puede regalar finales anticipadas antes de lo previsto. Si imaginamos un escenario donde los cabezas de serie cumplen los pronósticos, podríamos ver cosas como estas:

El destino de Argentina (Grupo J): Si Argentina domina y sale 1º del Grupo J, la tabla oficial marca que irá directo contra el 2º del Grupo H, que tiene a España y Uruguay. Si alguno de los dos se descuida y no gana su grupo, chocaría contra la Albiceleste de inmediato en dieciseisavos.

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La ruta de Brasil (Grupo C): Asumiendo que Brasil gane su grupo, se cruzaría con el 2º del Grupo F . Ese grupo es durísimo, con selecciones como Países Bajos, Suecia o Japón . No sería un partido nada sencillo.



Asumiendo que Brasil gane su grupo, se cruzaría con el . Ese grupo es durísimo, con selecciones como . No sería un partido nada sencillo. México y el factor local (Grupo A): Si México se queda con el primer lugar del Grupo A, tendrá un cruce teóricamente favorable contra un Mejor 3º . Pero si llega a tropezar y termina 2º, la llave lo empuja a jugar contra el 2º del Grupo B , que muy probablemente sea Canadá o Suiza.



Si México se queda con el primer lugar del Grupo A, tendrá un cruce teóricamente favorable contra un . Pero si llega a tropezar y termina 2º, la llave lo empuja a jugar contra el , que muy probablemente sea Canadá o Suiza. Inglaterra y Francia con algo de oxígeno: Si los galos dominan el Grupo I y los ingleses el Grupo L, ambos tienen garantizados cruces iniciales contra equipos que pasaron sufriendo (“Mejores 3º”). En los papeles, esto les despejaría el camino hacia los octavos de final.



Si los galos dominan el Grupo I y los ingleses el Grupo L, ambos tienen garantizados cruces iniciales contra equipos que pasaron sufriendo (“Mejores 3º”). En los papeles, esto les despejaría el camino hacia los octavos de final. Duelos de vida o muerte entre segundos: Hay llaves que son una carnicería garantizada entre segundos. Por ejemplo, la Llave 12 (2º del K vs. 2º del L). Si Colombia queda segunda de Portugal, y Croacia queda segunda de Inglaterra, tendríamos un partidazo tremendo en la primera ronda eliminatoria.

Los cruces de octavos de final y cuándo se juega la final

Una vez que se superen los dieciseisavos, las piezas entran en el molde que todos conocemos. Los ganadores de esos 16 partidos conformarán los tradicionales Octavos de final, dividiendo el cuadro a la mitad hasta converger en la gran final de Nueva York / Nueva Jersey el 19 de julio.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

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Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

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Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

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Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Irak

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

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Grupo K

Portugal

RD Congo

Uzbekistán

Colombia

Grupo L