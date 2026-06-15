¿Por qué no juega Lamine Yamal en España vs Cabo Verde por el Mundial 2026?

Lamine Yamal es una de las grandes dudas del debut de España en el Mundial 2026 frente a la selección de Cabo Verde.

Le llegó el día a una Selección de España que inicia su camino en la Copa del Mundo. Los de Luis De La Fuente se miden ante Cabo Verde con Lamine Yamal como una de las grandes ausencias del once. Todo tiene que ver con su última gran lesión sufrida de la mano del Barcelona en el final de la temporada.

No lo duden, Lamine Yamal pudo perderse el Mundial. Una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, concretamente en el tendón de la corva, generó muchas dudas alrededor de su presencia en el certamen. Un penal lanzado ante el Celta de Vigo derivó en una dolencia que poco a poco queda en el pasado. Su entrenador confirmaba que no será titular esta tarde-noche.

“Los médicos dicen que Lamine puede jugar mañana sin ningún problema… No para jugar los 90 minutos, pero sí para jugar algunos minutos… El proceso con Nico Williams es similar. Han estado trabajando juntos muchos días, muchas horas, y con la relación que tienen, están contentos. Podrían jugar si creemos que el partido lo exige”, hablaba el DT de España durante la conferencia de prensa oficial previa, marcada por las dudas alrededor de su gran estrella.

Yamal se lesionó el pasado 22 de abril. Desde entonces no suma minutos oficiales en ningún frente. Se le ha cuidado como nunca de cara a una edición de la Copa del Mundo donde España lo tiene como bandera total de su delegación. Gracias a una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda no lo vemos de titular hoy.

Lamine Yamal, cerca de resuperarse al 100% de su lesión: GETTY

Se espera que tanto ante Arabia Saudita como ante Uruguay sí haya minutos desde el inicio para Yamal. En España no se correrán riesgos teniendo en cuenta que estamos ante el primer torneo de 8 partidos y que La Roja debería poder avanzar de ronda incluso sin su figura. Lamine llega al final de sus dolencias con el objetivo de lucirse en la Copa del Mundo.

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