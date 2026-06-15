Un Países Bajos v. Argentina, sinónimo de buenas noticas para el volante del Barcelona. No teme a lo ocurrido en Qatar.

Países Bajos debutó en la Copa del Mundo de la mano de un empate a dos contra Japón que ya es historia. Los Tulipanes no pudieron mantener la ventaja en dos ocasiones y habrá que ver cómo evoluciona una zona que incluye a otros territorios como Suecia y Túnez. Mientras tanto, Frenkie de Jong espera volver a cruzarse con la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

“Argentina es de los mejores equipos y si nos enfrentamos creo que sería una buena señal porque eso significaría que llegamos lejos”, respondía el volante del Barcelona a TyC Sports tras el empate contra los nipones. Todo esto gracias a lo ocurrido en Qatar 2022 y durante uno de los choques más calientes de esa edición de la Copa del Mundo.

Una noche dorada para Argentina y llena de polémica. El pelotazo de Leandro Paredes al banco neerlandés, la tangana posterior con Virgil van Dijk como protagonista y la mítica tanda de penales del Dibu Martínez, parte de una jornada de oro para una Albiceleste que semanas más tarde levantaría su tercera estrella.

Por Países Bajos no temen a que se repita el choque. Tampoco a tener que medir fuerzas con una Argentina que llega como una de las grandes candidatas al título. Recordemos que ambos equipos no podrán verse las caras hasta como mínimo cuartos de final. Semifinales en caso de otros resultados, el camino alterno para que se repita todo.

Argentina y Países Bajos, sinónimo de partido caliente en el Mundial: GETTY

No son pocos los duelos calientes entre ambas selecciones. Antes de lo visto en Qatar, tanto las semifinales de Brasil 2014 como la eliminatoria en Francia 1998 tuvieron episodios que pasaron a la historia de los Mundiales por el clima que se palpaba en el césped. Para la actual Oranje, medirse con Lionel Messi y compañía es sinónimo de llegar lejos y tener chances de levantar su primera estrella.

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Los partidos de hoy en el Mundial

El primer plato de la fecha será el España vs. Cabo Verde. Un par de horas más tarde le llega el turno a una Bélgica que medirá fuerzas ante el Egipto de Mohamed Salah. Dos encuentros donde los europeos intentarán irse afianzando como líderes de sus respectivas zonas y a la espera del resto de fechas.

Arabia Saudita vs. Uruguay e Irán vs. Nueva Zelanda cierran esta jornada de lunes. El segundo de estos choques estará marcado por todo el contexto que vive la selección persa desde hace semanas en su concentración por el torneo e igualmente por el debut de Tim Payne tras todo su boom en redes sociales.

Datos claves

Países Bajos empató 2-2 contra Japón en su debut en la Copa del Mundo.

contra Japón en su debut en la Copa del Mundo. Frenkie De Jong quiere enfrentar a Argentina porque significaría llegar lejos en el torneo.

quiere enfrentar a Argentina porque significaría llegar lejos en el torneo. España contra Cabo Verde será el primer partido de la jornada mundialista del lunes.