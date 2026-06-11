El guiño de Lamine Yamal a Lionel Messi a días de debutar en el Mundial 2026

Lamine Yamal se alista para disputar su primer Mundial, mientras que Lionel Messi jugará el último. En base a ello es que el español tomó una llamativa decisión en su selección.

Entre las selecciones más importantes del Mundial 2026 y que tienen muchas chances de quedarse con el trofeo, sin duda alguna hablamos de que España y Argentina son enormes candidatas. Ahora, frente a esta posibilidad y de que incluso puedan ser rivales en instancias finales, fue Lamine Yamal quien tomó la decisión de mandar un pequeño guiño hacia Lionel Messi a días del debut.

Sabiendo que hoy empezó el Mundial 2026 con el triunfo de México por 2-0 ante Sudáfrica, pronto llegarán los turnos de estreno para España y Argentina. Es así que Lamine Yamal aprovechó las redes sociales para dejar una especie de mensaje hacia Lionel Messi y que tiene que ver con el número de camiseta que eligió para disputar el que será su primer gran campeonato con ‘La Roja’.

¿El guiño de Lamine Yamal para Messi?



El futbolista español usará la camiseta número 19, el mismo dorsal que llevó Lionel Messi en el Mundial 2006, y lo recordó con una publicación en redes. pic.twitter.com/xuF6q7OXMz — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 11, 2026

Resulta que Lamine Yamal utilizará el dorsal ‘19‘, tal y como lo hizo Lionel Messi durante su primera copa del mundo allá por el lejano 2006 en Alemania. Es más, la estrella de España publicó una story con la combinación de ambos modelos de camiseta para oficializar la decisión que tomó para brillar en Norteamérica. Esto demuestra la idolatría hacia el astro rosarino que se despedirá en este 2026.

Fuente: @lamineyamal

¿Cuándo será el debut de España y Argentina en el Mundial 2026?

Dos de los grandes candidatos para levantar el trofeo en el Mundial 2026 ultiman detalles para debutar en sus respectivos grupos. España enfrentará a Cabo Verde el lunes 15 de junio en el Estadio Atlanta en el marco de la fecha 1 del Grupo H. La actual campeona de la Eurocopa presenta una de las plantillas más relevantes de la competencia, así que las expectativas son altas.

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Por la fecha 1 del Grupo J, Argentina se prepara para mostrarse en sociedad cuando el martes 16 de junio juegue ante Argelia en el Estadio Kansas City. Siendo el gran favorito para repetir el plato de lo que fue el título en Qatar 2022, los liderados por Lionel Scaloni buscarán arrancar el torneo con el pie derecho y claramente tienen en Lionel Messi al enorme estandarte del plantel.

Fixture de España en el Grupo H del Mundial 2026

España vs. Cabo Verde | 15 de junio | Estadio Atlanta

España vs. Arabia Saudí | 21 de junio | Estadio Atlanta

Uruguay vs. España | 26 de junio | Estadio Guadalajara

Fixture de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026

Argentina vs. Argelia | 16 de junio | Estadio Kansas City

Argentina vs. Austria | 22 de junio | Estadio Dallas

Jordania vs. Argentina | 27 de junio | Estadio Dallas

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