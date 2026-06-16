España, a 60 minutos de la peor sequía de goles de una campeona del Mundo

La Selección de España inició de forma más que negativa su Copa del Mundo. El empate a cero con Cabo Verde confirma lo que ya es una tendencia total en los Mundiales para los europeos: La Roja no tiene pegada. Son ya casi 5 horas sin goles en un torneo que los tiene como candidatos. Solo un caso los supera cuando hablamos de ganadores del certamen.

España suma de momento 289 minutos sin goles en la Copa del Mundo. Desde el partido por fase de grupos de Qatar 2022 ante Japón que La Roja no tiene alegrías a la hora de hablar de gritos sagrados. 79 minutos de dicho partido, 120 ante Marruecos y los 90 frente a Cabo Verde completan la suma total de una racha que ni Lamine Yamal, Ferran Torres o Mikel Oyarzabal pudieron romper anoche.

Solo hay un caso por encima del de España. Francia lo vivió entre 1998 y 2006. Dos minutos de la final ante Brasil van junto a 270 minutos en toda la fase de grupos de Corea-Japón 2002 y el primer partido de Alemania 2006 contra Túnez. Si La Roja no marca ante Arabia Saudita, supera este antirrécord. Fueron en total, y cuando hablamos de los galos, 371 minutos sin ver portería en las Copas del Mundo.

“Cuando no quiere entrar no quiere entrar… Nos ha faltado circulación y frescura, pero cuando no quiere entrar, no quiere entrar. Ha habido remates, ocasiones y ganas de solucionar el partido por la vía rápida. Sabemos que esto es muy difícil y aquí cuesta muchísimo ganar”, analizaba el DT de España durante la rueda de prensa oficial de la FIFA tras una jornada difícil de esperar en la previa.

Solo Francia supera ahora mismo la sequía de España en Mundiales: GETTY

Los datos confirman el bajón en ataque de España. De 23 remates intentados en la ciudad de Atlanta, solo 8 fueron al arco. Todo esto con un 62% de posesión que nuevamente pareció más cómodo para su rival que un arma para conseguir el resultado. La ausencia de goles y de un delantero centro se paga como nunca en un torneo donde también hubo señalamientos a Luis De La Fuente por no meter a Borja Iglesias en el choque. La Roja, a 90 minutos de la peor racha de una campeona del Mundo en ataque.

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Cabo Verde saca pecho de la hazaña vs. España

El equipo africano fue ordenado, un bloque en defensa y, por encima de todo, un ejemplo de Fair Play. Igualar con España era visto como un milagro en la previa, pero es que ni hizo falta recurrir a la fuerza para conseguirlo. Los de Bubista realizaron apenas una falta en 90 minutos de partido. Su rival llegó a las 10.

“Hay que felicitar a los equipos que se dicen son inferiores. Trabajan muy bien. El fútbol está muy igualado. La organización te permite competir con los mejores. España ha tenido la pelota, pero eso no es tener el control del partido. Nos hubiera gustado atacar más, como pasó al final del partido”, fueron las palabras del DT de Cabo Verde en la rueda de prensa posterior a la primera gran sorpresa de la Copa del Mundo. Sueñan como nunca de cara a los choques contra Uruguay y Arabia Saudita.

Datos claves

España suma 289 minutos sin anotar un gol en la Copa del Mundo.

suma 289 minutos sin anotar un gol en la Copa del Mundo. El seleccionador Luis De La Fuente justificó el empate por la falta de frescura.

justificó el empate por la falta de frescura. La selección de Cabo Verde realizó una sola falta durante los 90 minutos.