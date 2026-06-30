Las posibles sanciones a México por los incidentes con sus hinchas en el hotel de Ecuador en el Mundial

Los hinchas de Selección de México fueron a hacer escándalo en el hotel de Ecuador para irrumpir a los jugadores y se pueden venir sanciones.

La previa del partido entre Ecuador y México se hizo viral por los incidentes registrados en los exteriores del hotel de la ‘Tri’. Los aficionados del anfitrión del Mundial 2026 pretendieron interrumpir el sueño de los jugadores y desde FEF rompieron el silencio.

Mediante sus redes sociales la FEF adelantó que “se levantó el reclamo formal a los organizadores, ya que esto irrumpe los valores que un Mundial debería defender”, y dentro del marco normativo, también podrían haber sanciones.

El artículo 17 del Código Disciplinario de la FIFA refiere sobre el orden y seguridad antes de los partidos, ahí señala que es responsabilidad del anfitrión tomar las medidas respectivas.

Así mismo, la FIFA podría analizar si la FMF tomó las medidas e iniciativas necesarias para garantizar el buen comportamiento de los hinchas. Las posibles sanciones figuran entre multa económica a la FMF, mayores medidas de seguridad y una advertencia formal.

La selección de México ya ha sufrido sanciones por indisciplinas de sus aficionados, sin embargo nada similar a esto. En ese entonces los hinchas fueron castigados con partidos a puerta cerrada por insultos homofóbicos, en este caso no pasaría de una multa si es que FIFA decide sancionar, lo que también es improbable.

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😅🇪🇨🇲🇽 Parece que a Ecuador no le molesto mucho el tema del ruido.



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‼️🇪🇨🇲🇽 Este nene ecuatoriano LE PIDE A GIANNI INFANTINO QUE TOME MEDIDAS por el accionar de los hinchas mexicanos. pic.twitter.com/xxMRG4c8nU https://t.co/fXKs6nQSqs — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 30, 2026

¿Qué día y a qué hora jugarán México vs Ecuador por los 16avos del Mundial 2026?

Ecuador jugará contra México en los 16avos del Mundial 2026 el próximo martes, 30 de junio de 2026. El partido se disputará en estadio Azteca desde las 20H00 (EC). Será el encuentro que cierre la jornada. Estos son los horarios en el resto del Mundo:

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18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (01/07)

¿Qué canales pasarán el partido de México vs Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

Estos son las señales de México y Ecuador que transmitirán los partidos de los 16avos del Mundial 2026:

Ecuador | DGO, DSports, Paramount+, Teleamazonas

México | VIX Premium