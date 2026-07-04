Llegó a más de 37.1 millones de reproducciones: El gesto de Vozinha que copió Dibu Martínez

Descubre el viral gesto de Vozinha de Cabo Verde que copió el Dibu Martínez en el Mundial y que ya tiene 37.1 millones de reproducciones.

Una vez más contra uno de los grandes del Mundial fue figura. Vozinha fue uno de los jugadores más destacados en la derrota ante Argentina en los 16avos de final, y no solo dio de qué hablar durante el partido. El arquero de Cabo Verde tuvo un gesto que copió nadie más y nadie menos que Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Vozinha venía de ser la gran figura del empate de Cabo Verde 0-0 ante España en la primera fecha de la fase de grupos Mundial 2026 con una calificación casi perfecta de 9.7 puntos, según el portal experto ‘Sofa Score’. Ante Argentina en 16avos tampoco sería inferior al desafío.

Casi le gana el duelo al mismísimo Messi… Con un total de ocho paradas, dos de estas al ’10’ argentino, Vozinha terminó con 8.5 puntos de calificación, según ‘Sofa Score’, en la derrota de Cabo Verde 3-2 ante Argentina en la prórroga. El arquero terminó con la frente muy en alto y eso lo iba a demostrar con el gestó que copió ‘Dibu’ Martínez.

Video: El gesto de Vozinha que copió Dibu Martínez en pleno Mundial 2026

Vozinha y Emiliano Martínez en el Mundial. (Foto: Getty Images)

Terminó el partido del 3 de julio que tuvo que irse a la prórroga cuando nadie lo tenía en mente, la Selección Argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde, el jugador Sindy Cabral se tiró en la cancha y se llevó las manos a la cara en símbolo de profunda tristeza. En ese momento apareció Vozinha con el gesto de ir a levantarlo por el gran partido que hicieron. Emiliano Martínez vio esto y no dudó en copiar al arquero de Cabo Verde en un video que llegó a más de 37.1 millones de reproducciones en la cuenta de Instagram de la aplicación ‘433’.

Cape Verde can be so incredibly proud 🥺👏 pic.twitter.com/ryUKDla9KP — 433 (@433) July 4, 2026

Publicidad

¿En qué equipo juega Vozinha de Cabo Verde?

“Recordatorio: Vozinha es actualmente agente libre“, publicó en X el periodista Fabrizio Romano. El arquero de Cabo Verde viene de jugar en el GD Chaves, de la segunda división de Portugal, y a los 40 años tiene una valoración de 50.000 euros, según el portal ‘Transfermarkt‘.

Encuesta¿Cuál fue la calificación de Vozinha ante Argentina? ¿Cuál fue la calificación de Vozinha ante Argentina? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave