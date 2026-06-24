Llegó a más de 879.000 vistas: La reacción de los hinchas de Colombia cuando un fan de Congo les cantó el himno

¿El momento más hermoso que nos ha dejado el Mundial? Conoce la increíble reacción de los colombianos cuando un fan de Congo cantó el himno.

La hinchada de la Selección Colombia la está sacando del estadio durante el Mundial 2026. No solo el acompañamiento ha sido masivo, un nuevo gesto con un hincha rival en el partido ante República Democrática del Congo le dio la vuelta al mundo con más de 879.000 vistas en X.

Colombia venía de ganarle 3-1 a Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K del Mundial y una de la imágenes que más llamó la atención fue el gesto de los hinchas colombianos cuando un niño uzbeko estaba llorando porque perdía su selección. Esa reacción tuvo más de 934 mil vistas.

Llegó la hora del segundo partido para la Selección Colombia en el Mundial 2026 y la piel se volvió a poner de gallina cuando sonó el himno colombiano. ¡Uf! Suspiro de aliento. Sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención en los actos protocolarios, porque un gesto de humildad y respeto se iba a llevar la mirada de todos.

Video: Así dieron ejemplo hinchas colombianos en el himno de Congo

Hinchas de Colombia con un fan del Congo. (Foto: X / @momentoviral)

De un momento a otro, un hincha colombiano empezó a grabar como un fan de la República Democrática del Congo cantaba su himno. El silencio y respeto dijeron presente, acabó de sonar y… Todos los hinchas que estaban alrededor de este aficionado se unieron para celebrar con él en un video que llegó a más de 879.000 vistas.

Los goles se olvidan. Los gestos no.



Durante los himnos, la afición colombiana decidió hacer algo que está dando de qué hablar: respeto absoluto por el himno rival.



¿Orgullo colombiano? 🇨🇴 pic.twitter.com/UDrrGxfUjl — Momentos Virales (@momentoviral) June 24, 2026

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¿Cuántos hinchas fueron al partido Colombia vs. RD Congo del Mundial 2026?

Los hinchas de la Selección Colombiana venían de ponar la vara muy alta siendo la mayoria de las 80.824 personas que fueron al partido ante Uzbekistán y en el encuentro ante RD Congo tampoco defraudaron. Seguramente, también fueron más los colombianos que hicieron parte de los 45.358 asistentes que vieron el triunfo 1-0 de la ‘Tricolor’.

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