Llegó a más de 934 mil vistas: El gesto de los colombianos con un niño uzbeko que le dio la vuelta al mundo

El fútbol volvió a demostrar que puede cruzar fronteras de países, idiomas y pasiones. La hinchada de la Selección Colombia dio ejemplo y le dio la vuelta al mundo con un gesto hacia un niño de Uzbekistán que estaba llorando por la derrota en el partido del 17 de junio.
¡A los hechos! Colombia empezó pegando primero con un gol de Daniel Muñoz al minuto 40 del primer tiempo y la tristeza empezó a invadir a un pequeño hincha uzbeko. Pero… Una alegría iba a tener al minuto 15 del segundo tiempo.
Abbosbek Fayzullaev aprovechó un error de Camilo Vargas y puso a celebrar a uno de los protagonistas de esta historia. Sin embargo, Luis Díaz y Jáminton Campaz marcaron para que la victoria de la Selección Colombia fuera 3-1. Era inevitable, un niño uzbesko empezó a llorar.
El gesto de los colombianos con un niño de Uzbekistán que le dio la vuelta al mundo
Niño uzbeko fue consolado por colombianos. (Foto: X / @DailyTurkic)
Al ver que Uzbekistán perdía 3-1 ante la Selección Colombia, un niño uzbeko no se contuvo y empezó a llorar aferrándose a una Copa del Mundo de la FIFA. Los hinchas colombianos se dieron cuenta de esto y no solo lo empezaron a consolar, también decidieron alentar al equipo rival con un contundente cántico: “Uzbekistán, Uzbekistán”. ¡El video le dio la vuelta al mundo con más de 934 mil vistas en X!
This Uzbek kid in tears after Colombia’s goal against Uzbekistan.— Daily Turkic (@DailyTurkic) June 18, 2026
The Colombian fans around him quickly try to comfort him.
Beautiful moment. pic.twitter.com/2Wgi7rV34f
“Era como jugar en Colombia”: El DT de Uzbekistán reconoció lo que le hicieron los hinchas colombianos
Esto dijo el DT de Uzbekistán sobre la Selección Colombia
“Es un equipo que se conoce muy bien, un equipo que sabe defender y ataca. Tiene calidad en las bandas y en el medio, los dos defensas central son muy fuertes. Es un buen equipo“, dijo Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, sobre la Seleccion Colombia tras la derrota 3-1.
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En síntesis
- Hinchas colombianos consolaron a un niño de Uzbekistán que lloraba por la derrota.
- Selección Colombia logró una victoria por 3-1 ante Uzbekistán el 17 de junio.
- Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz anotaron los goles colombianos.