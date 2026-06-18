Llegó a más de 934 mil vistas: El gesto de los colombianos con un niño uzbeko que le dio la vuelta al mundo

Conoce la historia detrás del video con más 934 mil vistas donde los hinchas de Colombia tienen un tierno gesto con un niño de Uzbekistán.

El fútbol volvió a demostrar que puede cruzar fronteras de países, idiomas y pasiones. La hinchada de la Selección Colombia dio ejemplo y le dio la vuelta al mundo con un gesto hacia un niño de Uzbekistán que estaba llorando por la derrota en el partido del 17 de junio.

¡A los hechos! Colombia empezó pegando primero con un gol de Daniel Muñoz al minuto 40 del primer tiempo y la tristeza empezó a invadir a un pequeño hincha uzbeko. Pero… Una alegría iba a tener al minuto 15 del segundo tiempo.

Abbosbek Fayzullaev aprovechó un error de Camilo Vargas y puso a celebrar a uno de los protagonistas de esta historia. Sin embargo, Luis Díaz y Jáminton Campaz marcaron para que la victoria de la Selección Colombia fuera 3-1. Era inevitable, un niño uzbesko empezó a llorar.

El gesto de los colombianos con un niño de Uzbekistán que le dio la vuelta al mundo

Niño uzbeko fue consolado por colombianos. (Foto: X / @DailyTurkic)

Al ver que Uzbekistán perdía 3-1 ante la Selección Colombia, un niño uzbeko no se contuvo y empezó a llorar aferrándose a una Copa del Mundo de la FIFA. Los hinchas colombianos se dieron cuenta de esto y no solo lo empezaron a consolar, también decidieron alentar al equipo rival con un contundente cántico: “Uzbekistán, Uzbekistán”. ¡El video le dio la vuelta al mundo con más de 934 mil vistas en X!

This Uzbek kid in tears after Colombia’s goal against Uzbekistan.



The Colombian fans around him quickly try to comfort him.



Beautiful moment. pic.twitter.com/2Wgi7rV34f — Daily Turkic (@DailyTurkic) June 18, 2026

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Esto dijo el DT de Uzbekistán sobre la Selección Colombia

“Es un equipo que se conoce muy bien, un equipo que sabe defender y ataca. Tiene calidad en las bandas y en el medio, los dos defensas central son muy fuertes. Es un buen equipo“, dijo Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, sobre la Seleccion Colombia tras la derrota 3-1.

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En síntesis