James Rodríguez le respondió a Cristiano Ronaldo por hablar de la Selección Colombia

¿Se calentó el duelo de excompañeros antes del pitazo inicial? Conoce la picante respuesta de James a Cristiano Ronaldo defendiendo a Colombia.

El partido estelar del Grupo K en el Mundial 2026 entre la Selección Colombia y Portugal ya se ve en el horizonte. Para empezar a calentar la previa, Cristiano Ronaldo habló de lo que será enfrentar a la ‘Tricolor’ y James Rodríguez no tardó en responder.

¿Esto se picó? A la última fecha de la fase de grupos, Colombia llega como líder del Grupo K luego de ganarle 3-1 y 1-0 a Uzbekistán y República Democrática del Congo, respectivamente. Por su parte, Portugal tiene cuatro unidades como resultado de un empate 1-1 con RD Congo y una victoria 5-0 al equipo uzbeko.

Cristiano Ronaldo empezó diciendo que “lo más importante era hoy (23 de junio) ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene” y luego señaló que “sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia. Ahora, era el momento de leer a James Rodríguez.

James le responde a Cristiano por hablar de la Selección Colombia

James y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

“(Cristiano) es un tipo que le encanta ganar y que siempre quiere hacer goles. Va a ser un partido lindo porque ellos juegan bien (…) Portugal creo que va a ser otro tipo de juego. Ellos creo que juegan más, dan mucho más espacio y tienen mucha más calidad arriba, pero creo que cuando jugamos con equipos así nos sentimos bien cómodos“, declaró James.

¿Dónde y en qué estadio juegan Portugal vs. Colombia por el Mundial 2026?

Cuando los relojes marquen que son las 6:30 P.M. del sábado 27 de junio, empezará a rodar la pelota en el estadio Hard Rock, de Miami, para que la Selección Colombia y Portugal definan quién se queda con el liderato del Grupo K del Mundial 2026.

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