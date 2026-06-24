Toda Colombia consternada por el apodo que Vélez le puso a Lorenzo tras clasificar a 16avos del Mundial

Descubre cuál fue el polémico apodo que Carlos Antonio Vélez le puso a Néstor Lorenzo tras clasificar a Colombia a 16avos del Mundial 2026.

No le perdona una… El periodista Carlos Antonio Vélez se ha vuelto el crítico más popular del entrenador Néstor Lorenzo, así que no se contuvo, y cuando vio unas declaraciones del DT luego de la clasificación de la Selección Colombia a los 16avos del Mundial 2026, le puso un nuevo apodo.

¡Toda Colombia quedó consternada! Y no es por exagerar… La ‘Tricolor’ venció 1-0 a República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K y Lorenzo salió a destacar el rendimiento de varios jugadores. Esto a Vélez no le gustó nada.

“Con estos equipos tienes que encontrar los espacios entre líneas porque si juegas muy esquematizado te presionan y te salen de contra. Entonces, teníamos que tener la posesión del balón con seguridad y jugaron un partidazo (Jhon) Arias, (Gustavo) Puerta, (Jefferson) Lerma y todo el mediocampo. James mismo jugó un partidazo, así que muy contento con todo“, afirmó Néstor Lorenzo y Carlos Antonio Vélez iba a explotar en 3, 2, 1…

El nuevo apodo de Vélez a Lorenzo tras la clasificación de Colombia a 16avos del Mundial

Carlos Antonio Vélez y Néstor Lorenzo. (Foto: Instagram / @velezfutbol y Getty Images)

Al ver el análisis que hizo Lorenzo sobre el nivel de la Selección Colombia en la victoria ante República Democrática del Congo en el Mundial, Vélez reaccionó bautizando al entrenador argentino con un nuevo apodo durante el programa ‘Planeta Fútbol’ del 23 de junio. “El es un vendedor de humo“, señaló el periodista de los canales ‘Win Sports’ y ‘RCN’.

Este es el salario de Néstor Lorenzo como DT de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el portal especializado ‘Celebrity Net Worth’ le reportó un salario anual a Néstor Lorenzo de 2.2 millones de dólares como entrenador de Colombia. El DT tiene contrato hasta diciembre de este año.

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