Mensaje a Portugal: El DT de Congo reconoce lo que Colombia puede hacer con un solo gol

¿Tomarán nota Cristiano y compañía? Conoce la seria advertencia del DT de Congo a Portugal sobre lo que hace Colombia con un solo gol.

¿El marcador fue mentiroso? La Selección Colombia le ganó a República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 y Sébastien Desabre, DT del equipo africano, no dudó en reconocer lo que la ‘Tricolor’ puede hacer con un solo gol. ¡Mensaje a Portugal!

A pesar de que Colombia solo anotó un gol en la victoria 1-0 ante RD Congo, tuvo 20 tiros totales con nueve a puerta y 0.98 como xg de goles esperados. Por algo la segunda figura del partido por detrás de Daniel Muñoz fue el arquero Lionel Mpasi-Nzau con ocho paradas.

La Selección Colombia se jugará ser líder del Grupo K ante Portugal el próximo sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. en el estadio Hard Rock, de Miami. Así que llegó como anillo al dedo la confesión de Sébastien Desabre sobre lo que el equipo colombiano puede hacer marcando una sola anotación.

El DT de Congo reconoce lo que Colombia puede hacer con un solo gol

Sébastien Desabre en Colombia vs. Congo. (Foto: Getty Images)

“Fue un partido muy difícil; Colombia nos dominó en muchos aspectos.

Luchamos con fuerza en el campo. Vamos a recuperarnos y a centrarnos en el próximo partido (…) Hay que saber reconocer la superioridad del equipo de Colombia. Hemos sido valientes, combativos. Pero ellos eran superiores a nosotros”, dijo el DT de Congo para advertirle a Portugal lo que le espera cuando enfrente a la selección colombiana.

Esto dijo Cristiano Ronaldo sobre el partido contra la Selección Colombia en el Mundial 2026

Lejos de sentirse superior porque tienen un mejor Ranking FIFA, Portugal es séptima y Colombia undécima, Cristiano Ronaldo afirmó sobre el encuentro ante la ‘Tricolor’ que “sabemos que vamos a tener un partido duro“. ¿Quién se quedará con el Grupo K? Ese misterio estará por resolverse…

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