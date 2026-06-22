El apodo que Miroslav Klose le puso a Messi tras perder el récord de goles en el Mundial

Conoce los detalles de las declaraciones de Miroslav Klose sobre Lionel Messi tras perder el récord histórico como máximo goleador de los Mundiales.

En la historia de los Mundiales hay un nuevo goleador. Lionel Messi anotó los dos goles de la victoria de Argentina ante Austria en la segunda fecha del Grupo J, se convirtió en el jugador con más anotaciones de todas las Copas del Mundo, y recibió un épico apodo por parte del mismísimo Miroslav Klose.

Messi llegaba al Mundial 2026 con 13 goles en la historia de la Copa del Mundo y tan solo necesitó de un partido para empatar el récord de Klose. Con tres goles en la victoria 3-0 ante Argelia, Leo empezó a ponerle presión al exjugador alemán que no iba a tener alternativa.

El partido ante Austria del 22 junio empezó con un penal errado para Lionel Messi y… ¿Se complica la noche para el ’10’? No, nada que ver. Primero abrió el pie izquierdo al minuto 38 del primer tiempo y luego peleó un balón al quinto minuto de adición de la segunda etapa en el área chica del rival para marcar el 2-0 final. Miroslav Klose tenía algo que decir al respecto.

Klose y el apodo perfecto a Messi tras perder el récord de goles en el Mundial

Miroslav Klose elogió a Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

“El récord iba a ser superado tarde o temprano, y me alegra que lo haga Messi. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido (…) Lionel Messi es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos“, fueron las palabras de Klose luego de que Leo le quitara el récord de ser el goleador de la historia de Mundial.

¿Quién tiene más Mundiales disputados, Lionel Messi o Miroslav Klose?

Aquí Messi vuelve a sacar diferencias. Mientras que el ’10’ de la Selección Argentina se convirtió en el jugador con más Mundiales disputados junto a Cristiano Ronaldo tras completar seis ediciones jugadas, Miroslav Klose se retiró luego de jugar cuatro veces el Mundial.

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