AC Milan definió cuatro candidatos para reemplazar a Santiago Giménez

El AC Milan transita la temporada 2025/2026 con la obligación a cuestas de ser campeón de la Serie A. Es que es el único de los equipos grandes de Italia que, por lo mala que fue la campaña anterior (quedó octavo), no tiene compromisos internacionales. Es decir, no juega ni la Champions League, ni la Europa League ni la Conference.

Con lo cual, tiene mayor preparación y descanso entre partido y partido en el ambiente local, factor que, en cierto punto, puede ser una ventaja para adelantarse a sus competidores en la tabla de posiciones. No obstante, no lo está sabiendo capitalizar del todo. En 10 fechas suma 21 puntos -a causa de 6 victorias, 3 empates y una derrota-, cifra que le sirve solamente para ubicarse en un segundo puesto compartido con Inter y Roma, los tres una unidad por detrás del Napoli.

Por eso las críticas están a la orden del día en el AC Milan. Sobre todo para aquellos que no están cumpliendo con su función central. Entre ellos, principalmente, Santiago Giménez, quien en 10 fechas lleva solo un gol, razón por la que a los hinchas y a las autoridades del club se le está acabando la paciencia respecto a la labor del mexicano.

En ese contexto, conforme a La Gazzetta dello Sport, en el Rossonero tomaron la decisión de empezar a buscar alternativas para reemplazar al ex Cruz Azul y Feyenoord. En concreto, si no repunta considerablemente sus números en lo que queda del primer semestre de la temporada, irán decididamente al mercado de invierno para reemplazarlo por un centrodelantero de mejor presente.

Santiago Giménez acumula 7 goles y 5 asistencias en 30 partidos en el AC Milan.

De hecho, ya encontraron. Tienen anotados cuatro nombres para suplantar a Santi Giménez. Por un lado, Artem Dovbyk y Joshua Zirkzee, por quienes tanto Roma como Manchester United, respectivamente, no pondrían reparos en negociarlos, y por el otro, Jonathan Burkardt del Eintracht Frankfurt y Joaquín Panichelli del Racing de Estrasburgo.

Estos últimos mencionados serían más complicados para capturarlos, puesto que son dos de los máximos goleadores de la temporada europea. El alemán acumula 9 gritos en 13 partidos, mientras que el argentino exhibe 10 en la misma cantidad de presencias, estadísticas por las que, lógicamente, sus clubes no quieren desprenderse en medio del curso 25/26.

Para colmo de males, Santiago Giménez está lesionado

Santiago Giménez padece una lesión en su tobillo, motivo por el que no dijo presente en la victoria del AC Milan 1 a 0 sobre la Roma el pasado fin de semana en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro y misma razón por la que por estas horas se plantea como una duda para el duelo con el Parma pautado por la Serie A para el sábado 8 de noviembre en el Ennio Tardini.

