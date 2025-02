Los hinchas del AC Milan adelantan lo que esperan del fichaje de Santiago Giménez

El AC Milan fue uno de los equipos que más invirtió para reforzar su plantilla en el mercado de pases de invierno de todo Europa. Las incorporaciones más salientes fueron Kyle Walker, Joao Félix y Santiago Giménez, este último, dando, sin dudas, el paso más importante de su carrera, dado que con la transacción del Feyenoord al conjunto italiano se recibió de futbolista de élite.

Al respecto, los hinchas del Rossonero demostraron grandes expectativas. En resumen, consideran que el delantero de la Selección de México le podrá dar el plus que el equipo de Sergio Conceiçao necesita para pelear la Serie A, ganar la Copa Italia y ser realmente protagonista en la UEFA Champions League (justamente se medirá en los Play Off al Feyenoord, el ex equipo de Giménez).

“Es una apuesta de prestigio”, escribió uno de los hinchas del AC Milan en X (ex Twitter). Otro, directamente lo describió y lo comparó con un legendario centroatacante del FC Barcelona: “Es técnico y rápido, parecido a Luis Suárez”. O incluso también hubo lugar para las analogías con un exfutbolista del Inter de Milán: “Es un Mauro Icardi zurdo”.

En esa misma línea, Santiago Giménez, nacido en Buenos Aires e hijo de Christian Giménez (argentino que jugó en clubes como Boca, Independiente y Cruz Azul, entre otros), pero nacionalizado mexicano, por el momento solo recibe elogios: “Se ve que es muy fuerte. Hacía años que necesitábamos a alguien como él. Es una montaña en movimiento, mete el balón en la red con facilidad“.

¿Cuándo debutaría Santiago Giménez en el AC Milan?

Santiago Giménez estuvo en el Derbi de Milán el pasado fin de semana y ya el lunes fue presentado como nuevo refuerzo del elenco que dirige el portugués Sergio Conceiçao. Ahora, ya alineado a sus nuevos compañeros, se espera que sea citado para el cruce con la Roma de este miércoles 5 de febrero por los Cuartos de Final de la Copa Italia.

Ya el sábado podría hacer su estreno en la Serie A con el partido frente al Empoli en el Estadio Carlo Castellani y el miércoles que viene visitará el Feyenoord Stadium, el recinto que hasta hace unas horas era su casa, para el partido de ida de los Play Off para los Octavos de Final de la UEFA Champions League. La vuelta está pautada para el 18 de febrero en San Siro.