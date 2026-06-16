Los cambios que alista la Selección de Ecuador para enfrentar a Curazao

La Selección de Ecuador pasa página en lo anímico tras la derrota contra Costa de Marfil y ya piensa en Curazao. Sebastián Beccacece piensa en los cambios luego de las críticas recibidas por el once.
El DT argentino no ‘castigará’ a Piero Hincapié, de los más criticados en el partido inicial, y lo regresará a su posición natural de defensor central. La banda zurda regresará a Pervis Estupiñán.
El lateral fue suplente en el primer partido y no tuvo minutos, ahora pasará a ser titular. Esto indica que otra vez Sebastián Beccacece saldrá con línea de tres defensores centrales.
El resto de jugadores serían los mismos que saltaron contra Costa de Marfil, tanto Moisés Caicedo como Alan Franco se recuperarían de sus dolencias y estarían sin inconvenientes.
Ecuador está obligado a ganar contra Curazao y, al menos empatar, contra Alemania para seguir en carrera en el Mundial para al menos pasar como mejor tercero.
El posible once de Ecuador para el partido contra Curazao
El once de Ecuador sería con: Hernán Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié; Pervis, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Franco, Alan Minda; Yeboah, Valencia, Plata
Sebastián Beccacece es criticado y ya ponen a tres nuevos técnicos en la Selección de Ecuador
Piero Hincapié, inamovible con la Selección de Ecuador.
En resumen
- Sebastián Beccacece prepara cambios tácticos en la Selección de Ecuador para enfrentar a Curazao, buscando recomponer el camino tras la derrota en el debut mundialista ante Costa de Marfil.
- El estratega argentino mantendrá la línea de tres defensores centrales, pero realizará ajustes clave: Piero Hincapié regresará a su posición natural en la zaga y Pervis Estupiñán asumirá la titularidad en la banda zurda.
- La ‘Tri’ llega con buenas noticias desde la enfermería, ya que tanto Moisés Caicedo como Alan Franco han superado sus molestias físicas y estarán disponibles para el duelo crucial en Kansas City.
- El objetivo es claro: Ecuador está obligado a sumar de a tres ante Curazao y buscar un resultado positivo frente a Alemania para aspirar a la clasificación, al menos, como uno de los mejores terceros.