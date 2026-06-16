Los cambios que alista la Selección de Ecuador para enfrentar a Curazao

La Selección de Ecuador quiere la victoria contra Curazao y hará cambios luego de la derrota contra Costa de Marfil y pensando en Alemania.

La Selección de Ecuador pasa página en lo anímico tras la derrota contra Costa de Marfil y ya piensa en Curazao. Sebastián Beccacece piensa en los cambios luego de las críticas recibidas por el once.

El DT argentino no ‘castigará’ a Piero Hincapié, de los más criticados en el partido inicial, y lo regresará a su posición natural de defensor central. La banda zurda regresará a Pervis Estupiñán.

El lateral fue suplente en el primer partido y no tuvo minutos, ahora pasará a ser titular. Esto indica que otra vez Sebastián Beccacece saldrá con línea de tres defensores centrales.

El resto de jugadores serían los mismos que saltaron contra Costa de Marfil, tanto Moisés Caicedo como Alan Franco se recuperarían de sus dolencias y estarían sin inconvenientes.

Ecuador está obligado a ganar contra Curazao y, al menos empatar, contra Alemania para seguir en carrera en el Mundial para al menos pasar como mejor tercero.

El posible once de Ecuador para el partido contra Curazao

El once de Ecuador sería con: Hernán Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié; Pervis, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Franco, Alan Minda; Yeboah, Valencia, Plata

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Piero Hincapié, inamovible con la Selección de Ecuador.

En resumen