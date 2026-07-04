Carlos Queiroz, DT de Ghana, se rinde ante la Selección Colombia con ocho palabras

Descubre la impactante frase de ocho palabras con la que Carlos Queiroz, DT de Ghana, se rindió ante la Selección Colombia en el Mundial.

Todo parece indicar que el rencor quedó atrás… Luego de la polémica acusación contra la Federación Colombian de Fútbol por, según él, la falta de ayuda a su entrenador de arqueros antes de que falleciera cuando trabajaba con la Selección Colombia, Carlos Queiroz se rindió ante la ‘Tricolor’ tras perder con Ghana en los 16avos de final del Mundial 2026.

¡A los hechos! Colombia no tardó en abrir el marcador con un gol de Jhon Arias al minuto 14 del primer tiempo luego de un centro magistral de Luis Suárez. Queiroz señaló la causa de esta anotación y empezó a dar la primera pista de cómo se iba a rendir ante el nivel de la ‘Tricolor’.

“En el momento en que Senaya salió del campo, el equipo perdió la disciplina y la organización. Alidu Seidu tardó unos minutos en adaptarse, y aprovecharon ese instante para marcar“, afirmó Carlos Queiroz antes de reconocer lo que la Selección Colombia es capaz de hacer con un solo gol en el Mundial 2026.

Queiroz se rinde ante la Selección Colombia con ocho palabras

Carlos Queiroz en Colombia vs. Ghana. (Foto: Getty Images)

A la hora de encontrar una explicación del por qué perdió 1-0 ante Colombia y quedó eliminado con Ghana en 16avos de final de la Copa del Mundo de la FIFA, Carlos Queiroz solo necesitó de ocho palabras: “Creo que el mejor equipo ganó el partido”.

Queiroz aclaró si renunció tras la derrota ante Colombia en el Mundial 2026

A pesar de que el contrato que tiene como entrenador de Ghana se terminaba una vez finalzaba la participación en el Mundial 2026, Queiroz dejó abierta la puerta de la continuidad en Ghana diciendo que “lo que sigue para mí es tomar un vaso de agua y relajarme, refrescarme para la próxima mañana e iniciar la toma de otras decisiones“.

Publicidad

Encuesta¿Quién hizo el gol de Colombia ante Ghana? ¿Quién hizo el gol de Colombia ante Ghana? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis