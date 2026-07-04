El apodo de Zlatan Ibrahimovic a Colombia por ganarle a Ghana y clasificar a octavos del Mundial

¿La 'Tricolor' ya impone respeto ante los más grandes? Descubre el imponente apodo de Zlatan Ibrahimovic a Colombia tras avanzar a octavos.

La Selección Colombia volvió a responder con altura a un nuevo desafío en el Mundial 2026. En esta ocasión, le ganó a Ghana, clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo y se ganó un apodo de nadie más y nadie menos que de Zlatan Ibrahimovic.

¡De todo y para todos! Colombia venía de dar un golpe de autoridad al ganarle a Portugal el Grupo K del Mundial. Esto le permitió a los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentar a uno de los ocho mejores terceros de la Copa del Mundo. El resultado pudo ser más amplio.

A la Selección Colombia le bastó un gol de Jhon Arias al minuto 14 del primer tiempo para ganarle 1-0 a Ghana en los 16avos de final del Mundial 2026. La ‘Tricolor’ llegó a crear cinco ocasiones claras de gol con ocho tiros a puerta y terminó sacando figura al arquero Lawrence Ati Zigi. Era inevitable que una leyenda del fútbol como lo es el exjugador Zlatan Ibrahimovic se rindiera ante el nivel del combinado colombiano.

Zlatan Ibrahimovic bautizó a Colombia con este apodo por el gran nivel

Zlatan Ibrahimovic y Jhon Arias. (Foto: Getty Images)

En una nueva faceta después de brillar en la canchas, Ibrahimovic está siendo panelista del canal ‘FOX Soccer’ durante el Mundial 2026. Llegó la hora de reaccionar ante la clasificación de Colombia a los octavos de final y ahí apareció con un épico apodo que pone a temblar a los rivales de la ‘Tricolor’. “Colombia controló todo el partido. Van a ser una amenaza para cualquier equipo porque juegan con total confianza”, afirmó el exjugador sueco.

Esto dijo Ibrahimovic sobre los hinchas colombianos en el Mundial 2026

“Además… ¿viste a los fans hoy (3 de junio)? Colombia juega de local, están también cómodos con el clima. Juegan en casa”, señaló Zlatan Ibrahimovic en ‘Fox Soccer’. ¿Se repetirá la historia ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 el próximo martes 7 de julio a las 3:00 P.M? Ese misterio está por resolverse…

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