El primer gesto de Luis Díaz con los afectados por el terremoto de 7,4 en Colombia

Luis Díaz mandó este mensaje a todos los afectados por el fuerte terremoto en Colombia.

Este lunes 10 de agosto de 2026 el occidente de Colombia fue sacudida por un sismo de 7,4 grados, lo que para muchos ya se puede catalogar como un terremoto. Este movimiento telúrico se sintió en otros países, y hasta desde Ecuador hubo reportes.

Ahora en medio de la emergencia y de toda la incertidumbre por este duro momento que atraviesa el país, llegó el primer mensaje de Luis Díaz. El referente de la Selección Colombia mostró su solidaridad con los afectados y el país con este mensaje:

“Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre”, escribió en su historia de Instagram el jugador y máxima figura de Colombia ahora mismo.

‘Lucho’ Díaz siempre se ha mostrado muy atento a las situaciones que afectan al país, al igual que otros jugadores. Por ejemplo, en esta jornada la DIMAYOR también tomó la contundente decisión de suspender los partidos de la jornada del día de hoy.

El mensaje de Luis Díaz en su Instagram. (Captura de pantalla)

El fútbol colombiano ha mostrado toda su intención de ayudar a las personas del país después de este terrible fenómeno natural que afecta al país. “La Federación Colombiana de Fútbol expresa su solidaridad con las comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y demás regiones del país que se han visto impactadas por el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto”, también escribió la Federación.

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¿Cuándo volverá a jugar Luis Díaz?

Luis Díaz volverá a las canchas en el siguiente amistoso que jugará el Bayern Múnich ante el RB Leipzig. El club se alista para jugar con todo en la siguiente Super Copa de Alemania cuando enfrenten al Borussia Dortmund y se espera que Luis Díaz vaya siendo titular en estos partidos.

En síntesis: