¿Más de 200 millones? Esto cuesta la alineación con la que Ecuador debutará en el Mundial 2026

Ya está definido el once de la Selección de Ecuador y tiene un precio muy alto, superando los 200 millones solo con 3 jugadores.

La Selección de Ecuador debutará en el Mundial 2026 con uno de los mejores once de su historia. Además, es el más caro que puede tener el equipo nacional en este momento. El valor de mercado de los once jugadores en cancha supera los 200 millones.

¿Cuándo cuesta el once de la Selección de Ecuador?

Así formaría la Selección de Ecuador contra Costa de Marfil y este sería su once con los valores de mercado de cada jugador:

Hernán Galíndez (300 mil dólares)

Alan Franco (4.5 Millones)

Joel Ordóñez (33 Millones)

William Pacho (80 Millones)

Piero Hincapié (50 Millones)

Alan Minda (3 Millones)

Pedro Vite (6 Millones)

Moisés Caicedo (100 Millones)

Gonzalo Plata (9 Millones)

John Yeboah (5 Millones)

Enner Valencia (1 Millón)

En total el once que la Selección de Ecuador plantearía contra Costa de Marfil tendría un valor de mercado de 291.8 millones. Este precio podría aumentar si, por ejemplo, el titular en ataque fuera Jeremy Arévalo que tiene un valor de 7 millones. Pero el promedio de valor de mercado es este.

Moisés Caicedo es el jugador más caro de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Ecuador se encuentra en el mejor momento de su historia y el debut ante Costa de Marfil será el encuentro que marque para qué está de verdad ‘La Tri’ en este torneo. Se enfrenta a un rival que también llega muy motivado a esto encuentro de Copa del Mundo.

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¿A qué hora juega la Selección de Costa de Marfil contra la Selección de Ecuador?

El partido entre Costa de Marfil y Ecuador comienza desde las 18H00 de este domingo, 14 de junio de 2026. Ambos equipos ya llegan a estos partidos sabiendo como quedó Alemania en su debut contra Curazao en el Mundial 2026.

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En síntesis: