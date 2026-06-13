“Siempre contigo” La canción que eligió la Selección de Ecuador para jugar en el Mundial 2026

Ya está lista la canción con la que jugará la Selección de Ecuador en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador ya eligió la canción con la que saldrá a jugar en el Mundial 2026. Muchos aficionados estaban pendientes de que pieza musical iba a escoger ‘La Tri’ para estos partidos por la Copa del Mundo y ahora los jugadores ya eligieron.

Según confirmó Sebastián Decker, la Selección de Ecuador finalmente eligió el tema “Siempre Contigo”, que es interpretado por 3 banderas. Esta pieza musical fue hecha especialmente para los jugadores de ‘La Tri’ y tiene varias líneas dedicadas a los jugadores.

3 Banderas le dedica líneas a todos los jugadores que Beccacece venía probando como titulares. El ‘Rap’ también termina con un “Vamos Ecuador, siempre contigo, que fue”. Se espera que esta canción se escuche en momentos donde ‘La Tri’ sale a la cancha y también cuando marque goles.

La Selección de Ecuador estrenará esta canción en el Mundial 2026 en el partido ante Costa de Marfil. Se espera que tenga un buen debut, puesto que, este partido marca el inicio para ‘La Tri’ en este torneo y las chances de avanzar de grupo.

Ecuador 🇪🇨 saltará a la cancha en la Copa del Mundo con esta canción de @3Banderas dedicada al plantel de jugadores y al entrenador ♥️💪🏼.



pic.twitter.com/fWaxo4lPW5 — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) June 13, 2026

Ya en 2022 la Selección de Ecuador escogió la canción: “Donde nací” de Johann Vera. Ahora cambian un poco el ritmo, pero la intención sigue siendo la misma para este tipo de elecciones.

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El valor económico de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026

Para este Mundial 2026, la Selección de Ecuador llega con un valor de mercado de 368.70 millones de dólares. Está lejos de ser la más cara del torneo, pero sí es el equipo más caro en toda la historia de Ecuador con el que jugarán una Copa del Mundo.

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