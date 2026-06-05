Mientras Colombia tendrá que recorrer 2800 kilómetros en el inicio del Mundial, Portugal o Argentina no superan los 1600 kilómetros

La Colombia de Néstor Lorenzo terminará la fase de grupos con un desgaste muy superior a Argentina o Portugal en cuanto a desplazamientos.

Se viene el primer Mundial con 48 selecciones y disputado en tres países. Un hecho histórico teniendo en cuenta el dinero que moverá el certamen, pero también a la hora de pensar en desplazamientos que ni mucho menos serán cómodos para la mayoría de las delegaciones. La selección de Colombia de Néstor Lorenzo supera de manera clara la cantidad de kilómetros que tendrán que realizar combinados como Argentina o Portugal durante la primera fase.

Colombia disputará sus primeros partidos de la Copa del Mundo en Ciudad de México, Guadalajara y Miami. Todo esto para tener que completar un total de 2.800 kilómetros entre las tres ciudades. No son datos menores teniendo en cuenta que venimos de un Mundial de Qatar 2022, porque el mayor de los desplazamientos se encontraba a una o dos horas de distancia. Todo esto sin aviones y sin incluso los cambios de altitud que sí veremos dentro de algunas semanas.

El tema pasa por entender que otros combinados tendrán un calendario más amable en cuanto a dichos desplazamientos. Argentina no superará los 1.600 kilómetros durante la fase de grupos. Recordemos que la Albiceleste disputará sus partidos entre la ciudad de Kansas y Dallas. Ambas urbes están separadas por ochocientos kilómetros, por lo que el vigente campeón del certamen contará con un camino más amable que el de Colombia durante la primera fase del certamen.

Con Portugal el escenario es algo similar. Serán el tercer rival de Colombia y llegarán al duelo en Miami sin haber tenido que moverse un solo kilómetro de la ciudad de Houston. Mil quinientos kilómetros separan ambas urbes del sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Dependiendo de qué lugar ocupe en la fase de grupos, el camino en la fase de eliminación directa puede ser más o menos amable en este sentido.

Colombia arranca su Mundial en el mítico Azteca: GETTY

Colombia no será la única que viva una cantidad de kilómetros superior en cuanto a desplazamientos se refiere en comparación con selecciones como Argentina o Portugal. El equipo de Néstor Lorenzo también tendrá que convivir con factores como la altura. A diferencia de lo visto con los conjuntos de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, la selección cafetera se alista para una Copa del Mundo donde la palabra desplazamiento va de la mano hasta con cambios de presión atmosférica entre cada sede.

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Bosnia, la que más se desplaza en el Mundial

Como premio tras eliminar a Italia, los europeos se encuentran ubicados en un grupo donde tendrán que recorrer 5.039 km durante la primera fase del certamen. Todo esto en sedes como Toronto, Los Ángeles o Seattle. Hablamos por supuesto de un récord en cuanto a la Copa del Mundo se refiere y que es incluso veintiséis veces superior al combinado que menos desgaste tendrá en este contexto.

Nadie supera a Egipto en dicha ecuación. El equipo de Mohamed Salah y compañía apenas tendrá que desplazarse 195 km durante sus tres primeros partidos. Solamente el tiempo dirá qué ocurre e igualmente qué clase de condicionamientos deja dicho mapa durante una Copa del Mundo con grandes diferencias en cuanto al movimiento entre sedes se refiere.

Datos claves

La selección de Colombia recorrerá un total de 2.800 kilómetros durante la fase de grupos.

recorrerá un total de 2.800 kilómetros durante la fase de grupos. La delegación de Argentina completará un traslado máximo de 1.600 kilómetros en el certamen.

completará un traslado máximo de 1.600 kilómetros en el certamen. El combinado de Bosnia registrará el mayor trayecto recorriendo 5.039 kilómetros entre sus sedes.