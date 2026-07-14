Mientras Kylian Mbappé gana 31 millones de euros, este es el salario de Pedro Porro

El lateral de Extremadura ha sido una de las figuras silenciosas en el esquema del seleccionador Luis de la Fuente.

Con distintas luces y desde roles completamente diferentes, Kylian Mbappé y Pedro Porro han sido dos de los grandes protagonistas del Mundial 2026. Mientras ‘Kiki’ ha liderado el ataque de ‘Les Bleus’ a fuerza de goles y actuaciones decisivas, el lateral se ha consolidado como una de las revelaciones de la Copa del Mundo gracias a su despliegue por la banda derecha y su influencia en el juego de la Selección de España.

El delantero del Real Madrid suma una brillante campaña en Norteamérica, ratificando su condición de uno de los mejores futbolistas del planeta. Porro, en tanto, ha sido una pieza clave en el esquema de Luis de la Fuente, dominando toda la banda derecha con solvencia tanto en defensa como en ataque.

El extremeño incluso ha aportado dos goles en la Copa del Mundo, transformándose en un pilar indiscutido del conjunto español: le marcó el 3-0 a Austria en dieciseisavos de final, y con una gran ejecución selló el 2-0 ante Francia en las semifinales.

Sin embargo, el gran rendimiento de ambos en el Mundial no se refleja de la misma manera en sus ingresos. Según estimaciones, Mbappé percibe un salario cercano a los 31 millones de euros brutos por temporada en el Real Madrid, una cifra que lo sitúa entre los futbolistas mejor pagados del mundo.

Pedro Porro selló el triunfo de España sobre Francia en Dallas (Getty Images).

El ‘humilde’ salario de Pedro Porro

La realidad de Pedro Porro es muy diferente. De acuerdo con Fichajes.com, el defensor del Tottenham Hotspur recibe un sueldo aproximado de 5,17 millones de euros al año, una cifra muy inferior a la del atacante francés pese al enorme nivel que ha mostrado durante el Mundial 2026.

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La comparación deja en evidencia la enorme brecha salarial entre dos jugadores que, cada uno desde su posición, han sido determinantes para que sus selecciones alcancen las semifinales de la Copa del Mundo.