Mientras Luis Díaz gana 14 millones en el Bayern, el salario de Tim Payne en Wellington Phoenix

Descubre la abismal diferencia entre los 14 millones que gana Luis Díaz en el Bayern y el modesto salario de Tim Payne en Wellington Phoenix.

El fenómeno que generó el nombre de Tim Payne antes del Mundial 2026 no deja de sorprender. No solo pasó de ser uno de lo jugadores más deconocidos a tener más de 4.6 millones de seguidores en Instagram, ahora los partidos de Nueva Zelanda tienen picos impensados de audiencia. Entonces, no hubo un mejor momento para comparar su salario con otra estrella mundial: Luis Díaz.

‘Lucho’ Díaz llega al próximo Mundial como uno de los jugadores con mejor nivel en el mundo. Ganó tres títulos en la primera temporada con Bayern Múnich, Supercopa de Alemania, Bundesliga y Copa de Alemania, y registró 49 contribuciones gol (26 goles y 23 asistencias) para justificar un salario millonario.

Valen Scarsini, creador de contenido argentino, hizo la dinámica de buscar al jugador más deconocido que estará en el Mundial 2026 para volverlo famoso. Ahí dio con el nombre de Tim Payne, quien tenía 4.700 seguidores en Instagram. Ahora, una de las dudas era saber si ganaba más o menos que Luis Díaz.

Luis Díaz gana 13 veces más que el salario de Tim Payne

Luis Díaz y Tim Payne estarán en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Luis Díaz es el sexto jugador mejor pagado del Bayern Múnich con un salario bruto de 14 millones de euros al año. Esto quiere decir que ‘Lucho’ gana más de 13.9 millones respecto a lo que cobra Tim Payne en el equipo Wellington Phoenix FC de Nueva Zelanda, ya que el portal ‘CM Tracker’ le reporta un salario anual de 83.200 dólares australianos. Unos 51.200 euros, aproximadamente.

Los rivales de Luis Díaz y Tim Payne en el Mundial 2026

Tim Payne y Nueva Zelanda integran el Grupo G del Mundial 2026 con Bélgica, Egipto e Irán. ¿Y la Selección Colombia? ‘Lucho’ Díaz y compañía quedaron el Grupo K y enfrentan a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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